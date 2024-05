Bill Gates đang rao bán một cặp siêu du thuyền sau khi tụt xuống thứ hạng thấp nhất trong vòng 34 năm qua

Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 128 tỷ USD, tỷ phú Bill Gates vẫn rớt hạng liên tục trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Theo cập nhật thời gian thực, Bill Gates đang đứng ở vị trí thứ 7, tuy nhiên trước đó ông đã "tụt" xuống thứ 9, thứ hạng thấp nhất của ông trong suốt 34 năm qua. Trước đó, vị trí thấp nhất của ông là thứ 16 vào năm 1990 khi mới được vào danh sách tỷ phú của Forbes.

Tỷ phú Bill Gates

Bill Gates là nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoff. Ngoài sự giàu có và tài giỏi, ông còn nổi tiếng là một nhà từ thiện nhiệt huyết và một người vận động vì môi trường. Vì thế, việc sở hữu du thuyền riêng của Bill Gates đã dừng gây nhiều tranh cãi. Năm 2021, Gates đã chi khoảng 25 triệu USD để mua chiếc du thuyền đầu tiên có tên là Wayfinder. Đây là một chiếc catamaran (du thuyền hai thân) dài khoảng 68m do kỹ sư Astilleros Armon chế tạo.

Du thuyền này được thiết kế như một con tàu hỗ trợ, thường đi cùng với một tàu mẹ lớn hơn, điều này cho đến gần đây vẫn chưa được tiết lộ cho công chúng.

Tàu mẹ, được gọi là “Dự án 821”, đang được tiến hành sản xuất tại Feadship. Đây sẽ là một trong những du thuyền lớn nhất và sang trọng nhất mà nhà máy đóng tàu này từng chế tạo. Dự kiến 821 ​​được giao vào năm 2024. Con tàu này dài tới 119m với tổng dung tích bên trong vượt quá 7.000 tổng trọng tải (GT).

Chi tiết về chiếc du thuyền này vẫn được giữ bí mật, nhưng một số thông tin rò rỉ gần đây tiết lộ rằng nó được rao bán trên thị trường với giá 600 triệu Euro (hơn 16.399 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn đáng kể so với những chiếc du thuyền do Feadship đóng trước đây, có thể do trạng thái chưa hoàn thiện của nó mang đến cho người mua tiềm năng cơ hội tùy chỉnh du thuyền.

Cùng với Dự án 821, Wayfinder cũng được rao bán và xuất hiện trên thị trường cho thuê vào đầu năm nay, cho thấy sự thay đổi trong cách sử dụng tài sản của Bill Gates.

Lý do đằng sau việc rao bán không được nêu rõ khiến nhiều người đang đồn đoán về động cơ của vị tỷ phú. Một số người cho rằng chi phí bảo trì và vận hành của những du thuyền xa hoa này là con số "phi thực tế". Một số khác lại tin rằng Gates đang từng bước làm theo những cam kết của ông về các vấn đề môi trường.

Trước đây, Bill Gates đã từng đưa ra những cam kết nêu bật nhận thức của ông về lượng khí thải carbon lớn, chủ yếu từ các chuyến bay tư nhân và những nỗ lực của ông nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Để củng cố thêm về cam kết của mình với các hoạt động từ thiện, trong một bài đăng trên blog Gates Notes năm 2022, Bill Gates từng viết: “Mặc dù tôi không quan tâm mình xếp hạng ở đâu trong danh sách những người giàu nhất thế giới, nhưng tôi biết rằng khi tôi thành công trong việc cho đi, tôi sẽ tụt hạng và cuối cùng bị loại khỏi danh sách”. Điều này phù hợp với mục tiêu lâu dài của Gates là quyên góp phần lớn tài sản của mình cho Quỹ Bill & Melinda Gates.

Việc bán du thuyền có thể được coi là cách Gates đang đi tiên phong trong việc giảm tiêu dùng hàng xa xỉ để giảm bớt tác động đến môi trường, củng cố uy tín của ông với tư cách là một nhà hoạt động vì môi trường trong bối cảnh toàn cầu ngày càng lo ngại về biến đổi khí hậu.

Nguồn: [Link nguồn]