Tỷ phú Bill Gates tuyên bố “kỷ nguyên smartphone sắp kết thúc”

Nhà sáng lập Microsoft đã gợi ý trong tuyên bố của mình rằng smartphone có thể sớm trở nên lỗi thời để nhường chỗ cho một công nghệ hoàn toàn mới: hình xăm điện tử. Vị tỷ phú này hình dung một tương lai mà trong đó, những hình xăm điện tử sẽ trở thành tiêu chuẩn mới trong giao tiếp và tương tác.

Bill Gates cho rằng hình xăm điện tử là tương lai cho thiết bị cá nhân.

Tuyên bố này của tỷ phú Bill Gates thực sự đáng quan tâm khi mà smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, ông Gates tin rằng kỷ nguyên này đang dần kết thúc.

Ý tưởng của Bill Gates được đưa ra dựa vào hình xăm điện tử được phát triển bởi Chaotic Moon và sau đó được Accenture mua lại, nơi ông tin rằng nó có thể là bước tiến lớn tiếp theo trong công nghệ cá nhân. Điểm nhấn ở những hình xăm này chính là việc nó cho phép người dùng giao tiếp, truy cập internet và theo dõi sức khỏe mà không cần đến màn hình.

Hình xăm điện tử hoạt động như những ứng dụng tạm thời trên da, sử dụng mực thông minh chứa tụ điện siêu nhỏ với kích thước nano. Chúng có khả năng giao tiếp với các thiết bị xung quanh, cho phép người dùng thực hiện các thao tác như gửi tin nhắn, duyệt web hay mở khóa cửa chỉ bằng một cử chỉ đơn giản. Ngoài ra, chúng còn có khả năng theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, từ đó giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Mặc dù hình xăm điện tử mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về quyền riêng tư và bảo mật. Việc thu thập dữ liệu cá nhân như vị trí và số liệu sức khỏe có thể dẫn đến những rủi ro về bảo mật. Ai sẽ sở hữu những dữ liệu này và làm thế nào để bảo vệ chúng? Đây là những vấn đề đạo đức cần được giải quyết khi công nghệ này phát triển.

Vẫn có nhiều tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư từ hình xăm điện tử.

Dẫu vậy, hình xăm điện tử không chỉ có tiềm năng thay đổi cách chúng ta giao tiếp mà còn có thể cách mạng hóa lĩnh vực sức khỏe. Khả năng theo dõi liên tục các chỉ số sức khỏe có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống. Nếu hình xăm điện tử trở nên phổ biến, chúng ta có thể trải nghiệm một tương tác tập trung hơn với công nghệ, từ đó giảm thiểu tình trạng nghiện màn hình.

Tóm lại, hình xăm điện tử có thể mở ra một kỷ nguyên mới trong công nghệ cá nhân, tuy nhiên cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật.