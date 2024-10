Sốc: Bill Gates "nghèo" nhất 25 năm qua, số tiền khổng lồ của ông đã đi đâu?

Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, không còn nằm trong danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng thường niên mới công bố về những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, Forbes định giá tài sản ròng của ông ở mức 107 tỷ USD. Theo đó, Gates giàu thứ 9 trong số các tỷ phú Mỹ và thứ 12 trên thế giới.

Bill Gates không còn nằm trong top 10 tỷ phú thế giới

Bảng xếp hạng tỷ phú mới này đã chấm dứt quãng thời gian 30 năm liên tiếp Bill Gates nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Cụ thể, thứ hạng của ông đã giảm 3 bậc so với năm trước, đánh dấu lần xếp hạng thấp nhất của ông trong gần 25 năm qua trên bảng xếp hạng Forbes 400.

Forbes cũng cho biết, cuộc ly hôn và các hoạt động từ thiện của Gates đã góp phần làm thay đổi thứ hạng này.

Bill Gates và Melinda French Gates đã chấm dứt cuộc hôn nhân vào năm 2021 với một thỏa thuận tài chính. Họ cùng nhau thành lập Quỹ Bill & Melinda Gates hơn hai thập kỷ trước. Vào mùa hè năm nay, French Gates đã rời khỏi quỹ để tập trung vào các hoạt động từ thiện cá nhân.

Forbes cũng đưa tin rằng Gates đã đóng góp hơn 59 tỷ USD cho quỹ này trong nhiều năm qua.

Bill Gates là một trong ba người sáng lập phong trào Giving Pledge, cùng với vợ cũ của ông và CEO lâu năm của Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Phong trào này kêu gọi hơn 240 cá nhân cam kết tặng phần lớn tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện.

Trong một tập của loạt phim "What's Next? The Future with Bill Gates" trên Netflix, Bill Gates từng nhận định rằng thật "kỳ lạ" khi "có những người sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ, 10 tỷ, hoặc 100 tỷ USD", đồng thời bày tỏ quan điểm rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu các tỷ phú "tự nguyện cho đi nhiều tài sản hơn".

