Ông Phạm Nhật Vượng mất gần 1 tỉ USD sau vài phiên

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes, tính đến ngày 20/11/2026, Việt Nam có 8 tỉ phú USD với tổng tài sản ước tính 55,3 tỉ USD. Đứng đầu danh sách tiếp tục là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với khối tài sản 37,1 tỉ USD.

Tuy nhiên, diễn biến tài sản của người giàu nhất Việt Nam trong những ngày gần đây có sự đảo chiều đáng chú ý. Nếu như ngày 14/11, tài sản của ông Vượng được Forbes ghi nhận ở mức 38 tỉ USD thì đến ngày 17/11, con số này tăng lên 38,3 tỉ USD, trước khi giảm về 37,1 tỉ USD vào ngày 19/11.

Như vậy, chỉ trong khoảng hai ngày, tài sản của Chủ tịch Vingroup giảm hơn 1 tỉ USD.

Đáng chú ý, theo dữ liệu Forbes, tại thời điểm cuối tuần, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 58 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, giảm 1 bậc so với vị trí thứ 57 được ghi nhận ngày 17/11 và 4 bậc so với cuối tuần trước.

Dù trải qua nhịp điều chỉnh, khoảng cách tài sản giữa ông Vượng và những người đứng sau vẫn rất lớn. Với 37,1 tỉ USD, tài sản của ông hiện gấp gần 8,7 lần người đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và chiếm khoảng 67% tổng tài sản của 8 tỉ phú USD Việt Nam.

Hai nữ tỉ phú Việt Nam cùng sở hữu 4,3 tỉ USD

Ở nhóm phía sau, cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý.

Theo dữ liệu Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà sáng lập Vietjet, và bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, cùng sở hữu khối tài sản ước tính 4,3 tỉ USD.

So với thời điểm ngày 14/11, tài sản của bà Phương Thảo giảm khoảng 100 triệu USD, từ 4,4 tỉ USD xuống 4,3 tỉ USD. Trong khi đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương duy trì quanh mức 4,3 tỷ USD.

Trước đó, ngày 11/11, bảng xếp hạng Forbes từng ghi nhận bà Phạm Thu Hương sở hữu 4,4 tỉ USD, vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo về thứ hạng thế giới, dù giá trị tài sản của cả hai cùng được làm tròn ở mức 4,4 tỉ USD.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup, duy trì khối tài sản khoảng 3 tỉ USD. Như vậy, ba cá nhân có liên quan đến Vingroup gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng đang nắm giữ tổng cộng khoảng 44,7 tỉ USD.

Con số này tương đương hơn 80% tổng tài sản của 8 tỉ phú USD Việt Nam. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản của giới siêu giàu trong nước, khi phần lớn giá trị được Forbes định giá tập trung vào một hệ sinh thái doanh nghiệp.

Tài sản tỉ phú Việt Nam phân bổ ra sao?

Ngoài nhóm Vingroup, danh sách 8 tỉ phú USD Việt Nam còn có đại diện đến từ các lĩnh vực hàng không, sản xuất thép, ngân hàng và hàng tiêu dùng.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, sở hữu tài sản ước tính 2,3 tỉ USD. So với mức 2,4 tỉ USD ghi nhận ngày 14/11, tài sản của ông giảm khoảng 100 triệu USD.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, sở hữu khoảng 2,2 tỉ USD. Trong khi đó, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, có tài sản ước tính 1,1 tỉ USD và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, sở hữu khoảng 1 tỉ USD.