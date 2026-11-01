Hàng chục tỉ USD của các tỉ phú Việt đang nằm ở đâu?

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng Forbes, tài sản của giới tỉ phú Việt năm nay giống như một cuộc đua tăng tốc. Nhưng phía sau những con số hàng chục tỉ USD là một câu chuyện khác: Phần lớn tài sản nằm trong cổ phiếu và vì thế có thể thay đổi rất nhanh theo thị trường.

Hàng chục tỉ USD tăng thêm trong chưa đầy một năm

Theo dữ liệu Real-Time Billionaires của Forbes, đến ngày 31/10/2026, Việt Nam có 8 tỉ phú USD. Tổng tài sản của nhóm này vào khoảng 56,2 tỉ USD, trong đó ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục đứng đầu với 37,8 tỉ USD, xếp thứ 59 thế giới.

Bà Phạm Thu Hương đứng thứ hai với 4,3 tỉ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có 4,2 tỉ USD. Tiếp theo là bà Phạm Thúy Hằng với 3 tỉ USD.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, sở hữu khoảng 2,4 tỉ USD, đứng thứ 1.700 thế giới. Hòa Phát hiện là nguồn tài sản chủ yếu của ông Long, với giá trị tài sản biến động trực tiếp theo diễn biến cổ phiếu HPG.

Đứng ngay sau là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với khoảng 2,2 tỉ USD, xếp thứ 1.811 thế giới. Forbes xác định nguồn tài sản của ông chủ yếu đến từ lĩnh vực ngân hàng và hàng tiêu dùng; ông Hồ Hùng Anh cũng có mối liên hệ tài sản đáng chú ý với Masan Group thông qua quan hệ hợp tác kinh doanh lâu năm với tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Trong khi đó, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, đang sở hữu khoảng 1,2 tỉ USD và đứng thứ 2.964 thế giới.

Người cuối cùng trong nhóm tỷ phú Việt là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, với khoảng 1 tỉ USD, xếp thứ 3.277 thế giới. Đây cũng là trường hợp cho thấy tài sản tỷ phú có thể biến động rất nhanh theo thị giá cổ phiếu: Ông Quang từng rơi khỏi danh sách tỉ phú Forbes hồi tháng 7/2026 khi tài sản giảm xuống dưới mốc 1 tỉ USD, trước khi trở lại nhóm này.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc ai đứng thứ mấy, mà ở tốc độ thay đổi của những con số này.

Tại thời điểm Forbes công bố danh sách tỉ phú thế giới năm 2026, dựa trên dữ liệu ngày 1/3, ông Phạm Nhật Vượng được định giá 27,7 tỉ USD; bà Nguyễn Thị Phương Thảo 4,2 tỉ USD; bà Phạm Thu Hương 3 tỉ USD; ông Trần Đình Long 2,9 tỉ USD; ông Hồ Hùng Anh 2,5 tỉ USD; bà Phạm Thúy Hằng 2,1 tỉ USD; ông Ngô Chí Dũng và ông Nguyễn Đăng Quang cùng 1,2 tỉ USD.

Như vậy, chỉ trong khoảng 8 tháng, tài sản trên bảng xếp hạng của 8 tỉ phú đã thay đổi đáng kể. Riêng ông Phạm Nhật Vượng tăng khoảng 10 tỉ USD so với mốc Forbes chốt đầu tháng 3. Nhưng đây không có nghĩa là ông Vượng đã nhận thêm 10 tỉ USD tiền mặt.

Một cú tăng giá cổ phiếu có thể tạo ra hàng tỉ USD trên bảng tài sản

Forbes cho biết bảng xếp hạng tỉ phú thời gian thực chủ yếu dựa trên giá cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời tính đến một số tài sản khác như cổ phần tại công ty tư nhân, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật hay các khoản đầu tư.

Với những người sở hữu lượng lớn cổ phiếu, mỗi nhịp tăng giá trên sàn đều có thể khiến giá trị tài sản được Forbes ghi nhận tăng theo.

Trường hợp ông Phạm Nhật Vượng là ví dụ rõ nhất.

Ngày 30/10, cổ phiếu VIC đóng cửa ở mức 241.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa Vingroup khi đó khoảng 1,82 triệu tỉ đồng, đưa doanh nghiệp này tiếp tục nằm trong nhóm những công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường Việt Nam.

Trong năm 2026, VIC đã có một hành trình tăng giá rất mạnh. Có thời điểm đầu tháng 9, cổ phiếu Vingroup lên 254.000 đồng/cổ phiếu, giúp tài sản ông Vượng tăng thêm 2,7 tỉ USD chỉ trong một phiên cập nhật và đưa ông lên vị trí thứ 54 trong danh sách người giàu nhất thế giới, với 39,2 tỉ USD.

Đến cuối tháng 10, dù tài sản đã điều chỉnh khỏi vùng đỉnh nói trên, ông Vượng vẫn đứng thứ 59 thế giới với 37,8 tỉ USD theo Forbes.

Gia đình Vingroup và “trọng lượng” đặc biệt trên bảng xếp hạng

Một thay đổi đáng chú ý trong năm 2026 là số tỉ phú Việt Nam tăng lên 8 người, trong đó có ba cái tên mới là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Đáng chú ý, ba trong số những người giàu nhất Việt Nam hiện cùng gắn với Vingroup.

Tính theo dữ liệu Forbes ngày 31/10, ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng sở hữu tổng tài sản khoảng 45,1 tỉ USD. Con số này tương đương hơn 80% tổng tài sản của 8 tỉ phú Việt Nam.

Đây không phải hiện tượng hoàn toàn mới. Hồi đầu tháng 9, khi tài sản ông Vượng lên 39,2 tỉ USD, tổng tài sản của gia đình ông cùng bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng đã đạt 46,8 tỉ USD, tương đương khoảng 81% tổng tài sản 8 tỉ phú Việt Nam khi đó.