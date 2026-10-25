Người đang giàu thứ 2 Việt Nam là ai?

Ông Phạm Nhật Vượng dẫn vị trí TOP 1, bỏ xa các tỉ phú Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng tỉ phú thời gian thực của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng-Chủ tịch Vingroup, sở hữu khối tài sản khoảng 36,8 tỉ USD, đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Với mức tài sản này, ông tiếp tục giữ vị trí số 1 tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Khoảng cách giữa ông Vượng và người đứng thứ hai khu vực lên tới khoảng 14 tỉ USD. Tỉ phú Singapore Jason Chang-Chủ tịch ASE Technology Holding, đứng thứ hai Đông Nam Á với tài sản khoảng 21,9 tỉ USD. Xếp sau là tỉ phú Philippines Enrique Razon Jr. với 18,9 tỉ USD.

Đáng chú ý, quy mô tài sản của ông Vượng không đứng yên mà liên tục biến động theo diễn biến giá cổ phiếu và giá trị các tài sản liên quan. Đơn cử, kết phiên giao dịch 21/10, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 2,3 tỉ USD, tương đương 7,14% trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý, với mức tăng này, ông Phạm Nhật Vượng đang dẫn đầu danh sách những tỉ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong ngày của Forbes.

Nằm ngoài Đông Nam Á, con số này còn giúp ông giàu hơn ông Jay Y. Lee, Chủ tịch Samsung, khoảng 8,5 tỉ USD. Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma sở hữu hơn 25 tỉ USD, thấp hơn ông Vượng hơn 11 tỉ USD.

Diễn biến này cho thấy, vị trí dẫn đầu của tỉ phú Việt Nam trên bảng xếp hạng khu vực đang được duy trì với khoảng cách khá lớn so với nhóm phía sau.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng gần 57 triệu USD nhưng mất vị trí thứ 2

Ở chiều ngược lại, bảng xếp hạng tỉ phú cũng ghi nhận một sự thay đổi đáng chú ý tại Việt Nam. Theo Forbes, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo vừa tăng hơn 32,7 triệu USD chỉ sau một ngày, lên khoảng 4,2 tỉ USD. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ để giúp nữ tỉ phú duy trì vị trí người giàu thứ hai Việt Nam.

Vị trí này hiện thuộc về bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup.

Đây không phải lần đầu thứ hạng giữa hai nữ tỉ phú biến động. Trong năm nay, bà Phương Thảo và bà Thu Hương từng nhiều lần đổi vị trí trên bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes khi giá trị tài sản thay đổi theo diễn biến thị trường.

Dữ liệu Forbes cho thấy, đến ngày 18/10, bà Phương Thảo có khoảng 4,1 tỉ USD, trong khi bà Phạm Thu Hương sở hữu khoảng 3,8 tỉ USD. Khoảng cách khi đó chỉ còn vài trăm triệu USD, cho thấy vị trí thứ hai có thể thay đổi nhanh chóng khi giá cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan biến động.

Tài sản của bà Phương Thảo chủ yếu gắn với các khoản đầu tư tại Vietjet và HDBank, trong khi bà Phạm Thu Hương sở hữu tài sản gắn với hệ sinh thái Vingroup. Vì vậy, biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có thể nhanh chóng làm thay đổi giá trị tài sản được Forbes ước tính.

Điểm đáng chú ý là nếu xét riêng khoảng cách giữa hai vị trí đầu bảng, ông Phạm Nhật Vượng đang tạo ra một khoảng cách rất lớn với phần còn lại. Trong khi đó, cuộc đua phía sau lại diễn ra sát hơn nhiều, đặc biệt giữa bà Phạm Thu Hương và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo danh sách tỉ phú Forbes 2026, Việt Nam có 8 tỉ phú USD, trong đó ngoài ông Vượng và bà Phương Thảo còn có các doanh nhân như ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh, bà Phạm Thúy Hằng, ông Ngô Chí Dũng và ông Nguyễn Đăng Quang.