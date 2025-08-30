Tài sản ông chủ 46 tuổi “bốc hơi” 1,1 tỷ USD chỉ trong một buổi sáng

Sáng thứ Năm, cổ phiếu Meituan trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) mất tới 11,3% giá trị, sau khi công ty công bố lợi nhuận quý II giảm 97% so với cùng kỳ. Chỉ trong vài giờ, tài sản của Wang Xing – Chủ tịch kiêm CEO Meituan – đã bốc hơi khoảng 1,1 tỷ USD, còn lại 9 tỷ USD theo ước tính của Forbes.

Dù vẫn nằm trong nhóm tỷ phú công nghệ Trung Quốc, Wang Xing đang đối diện tương lai không mấy sáng sủa, khi cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành giao đồ ăn ngày càng gay gắt.

Lợi nhuận ròng của Meituan giảm mạnh 97% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 365,3 triệu nhân dân tệ (51,1 triệu đô la).

“Cuộc chiến trợ giá” ảnh hưởng thế nào đến Meituan?

Các đối thủ lớn như Alibaba và JD.com đang rót mạnh tiền vào mảng giao đồ ăn để hút khách hàng mới. Để giữ vị trí dẫn đầu, Meituan buộc phải chi hàng tỷ nhân dân tệ mỗi quý cho phiếu giảm giá và trợ cấp đơn hàng.

Kết quả là, lợi nhuận quý II của Meituan chỉ đạt 365 triệu nhân dân tệ (51 triệu USD), giảm gần như toàn bộ so với năm trước, dù doanh thu vẫn tăng 11,7% lên 91,8 tỷ nhân dân tệ. Giới phân tích cho rằng Meituan sẽ tiếp tục ghi nhận thua lỗ lớn trong mảng giao đồ ăn do phải chi đậm để giữ chân người dùng.

Theo ước tính, ba ông lớn Alibaba, JD.com và Meituan đã “đốt” khoảng 2 tỷ nhân dân tệ mỗi quý cho các gói khuyến mãi và giảm giá. Cuộc chiến này nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm.

Liệu Meituan có lối thoát nào?

Ban lãnh đạo Meituan khẳng định công ty từng trải qua cạnh tranh khốc liệt trước đây và sẽ không dễ dàng “buông súng”. Tuy nhiên, ngay cả CFO của công ty cũng thừa nhận mảng thương mại nội địa – chủ yếu là giao đồ ăn – sẽ chịu khoản lỗ “đáng kể” trong quý tới.

Một số chuyên gia dự báo cuộc chiến giá sẽ chỉ hạ nhiệt nếu các tập đoàn chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực khác như trí tuệ nhân tạo. Nhưng cũng có ý kiến bi quan hơn, cho rằng cạnh tranh sẽ kéo dài ít nhất 12 tháng nữa, khiến lợi nhuận Meituan tiếp tục chịu sức ép lớn.

Trong bối cảnh khó khăn trong nước, Meituan đã thúc đẩy dịch vụ giao đồ ăn Keeta tại các thị trường quốc tế. Tại Hong Kong, Keeta nhanh chóng vượt mặt đối thủ Deliveroo và trở thành một trong những ứng dụng giao đồ ăn phổ biến nhất nhờ trợ giá mạnh tay. Ở Ả Rập Xê Út, Keeta đã có mặt tại 20 thành phố chỉ sau hơn nửa năm hoạt động.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo mảng quốc tế sẽ cần ít nhất 1-2 năm mới có thể sinh lời. Nghĩa là, trong ngắn hạn, Meituan vẫn phải chấp nhận “chi trước – thu sau” để giữ chỗ đứng trên bản đồ giao đồ ăn toàn cầu.