Danh tính bất ngờ của người tặng Messi chiếc đồng hồ 1,2 triệu USD

Lionel Messi đến Ấn Độ trong chuyến thăm đầu tuần này và ghé Vantara – trung tâm cứu hộ, phục hồi và bảo tồn động vật hoang dã do Anant Ambani sáng lập. Đây là một dự án nhân đạo lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế.

Messi, hiện xếp thứ hai trong danh sách các cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố, được ghi nhận đã tham quan trung tâm trong không khí thân mật và riêng tư, không gắn với bất kỳ trận đấu hay sự kiện thể thao nào.

Lionel Messi.

Món quà 1,2 triệu USD mà Messi nhận được là gì?

Theo các nguồn tin, Anant Ambani đã tặng Messi một chiếc Richard Mille RM 003 Asia Boutique, phiên bản giới hạn chỉ 12 chiếc trên toàn cầu. Mẫu đồng hồ này được định giá hơn 1,2 triệu USD và thuộc nhóm hiếm nhất từng được thương hiệu Richard Mille sản xuất.

Messi được chụp ảnh bước vào Vantara mà không đeo đồng hồ, nhưng khi rời đi, anh đã mang trên tay chiếc tourbillon với viền carbon đen – xám, kim skeleton màu trắng và mặt kính sapphire chống trầy xước, cho thấy món quà đã được trao ngay tại sự kiện.

Trong khi tặng món quà trị giá triệu USD, Anant Ambani lại xuất hiện với chiếc Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon, một mẫu đồng hồ được chế tác riêng cho anh với tông màu cam nổi bật.

Chiếc đồng hồ này được ước tính trị giá khoảng 5 triệu USD. Trước đó, các phiên bản sapphire tourbillon tương tự của Richard Mille từng được bán đấu giá với mức lên tới 4,5 triệu USD, cho thấy độ hiếm và giá trị sưu tầm rất cao.

Anant Ambani từng đeo chính chiếc RM 056 Sapphire Tourbillon khi nhận Giải thưởng Nhân đạo Toàn cầu vì Phúc lợi Động vật do Global Humane Society trao tặng vào ngày 8/12 tại Washington D.C.

Anh cũng là người châu Á đầu tiên trong lịch sử nhận giải thưởng này, qua đó củng cố hình ảnh một doanh nhân trẻ gắn với các hoạt động bảo tồn và nhân đạo.

Cả Messi và Anant Ambani đều nổi tiếng là những người sưu tầm đồng hồ xa xỉ. Anant Ambani sở hữu nhiều mẫu cực hiếm như Patek Philippe Aquanaut “Haute Joaillerie” trị giá khoảng 9 triệu USD hay Richard Mille Dragon & Phoenix bằng vàng hồng trị giá gần 5 triệu USD.

Trong khi đó, Messi được biết đến với bộ sưu tập Rolex đình đám, bao gồm chiếc Daytona “Barbie” ngoài danh mục chính thức, ước tính khoảng 2 triệu USD, cùng Patek Philippe Nautilus “Tiffany Blue” trị giá hơn 1,6 triệu USD.

Anant Ambani là ai trong đế chế tỷ USD của gia đình?

Anant Ambani là con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani – người hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 112 tỷ USD và là người giàu thứ 16 thế giới theo Forbes. Mukesh Ambani điều hành Reliance Industries, tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ với các mảng dầu khí, bán lẻ, truyền thông và năng lượng.

Anant Ambani hiện là thành viên hội đồng quản trị Reliance và tham gia trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng, đồng thời được chú ý rộng rãi sau đám cưới xa hoa bậc nhất Ấn Độ năm ngoái.