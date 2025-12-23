“Cha đẻ” búp bê Labubu mất hơn 11 tỷ USD

Vào tháng 8, khi cơn sốt Labubu lan khắp toàn cầu, Wang Ning – Chủ tịch kiêm CEO Pop Mart từng sở hữu khối tài sản ước tính 27,5 tỷ USD, vượt qua cả Jack Ma. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, ông đã mất khoảng 11,3 tỷ USD khi cổ phiếu Pop Mart lao dốc.

Theo Forbes, tài sản hiện tại của Wang Ning còn khoảng 16,2 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phần tại Pop Mart niêm yết ở Hong Kong. Cổ phiếu công ty này đã giảm khoảng 40% so với đỉnh tháng 8, từ gần 340 HKD xuống quanh mức 200 HKD, khiến Jack Ma một lần nữa vượt lên trong bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc.

Nguyên nhân chính đến từ lo ngại rằng Labubu – búp bê tai nhọn, nụ cười tinh quái từng gây “sốt” có thể chỉ là một trào lưu nhất thời, khó duy trì sức hút dài hạn.

Pop Mart đang đối mặt với những thách thức gì trong năm mới?

Các chuyên gia dự báo tăng trưởng của Pop Mart sẽ chậm lại đáng kể. Morningstar cho rằng doanh thu năm tới có thể chỉ tăng khoảng 30%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng ước tính 200% của năm trước đó.

Ngoài yếu tố “nền cao”, nhu cầu tại thị trường Trung Quốc đại lục được cho là đang suy yếu, trong khi tăng trưởng ở thị trường quốc tế cũng chậm lại khi giá Labubu trên thị trường thứ cấp giảm mạnh. Điều này khiến một bộ phận nhà sưu tầm không còn mặn mà, do lợi nhuận đầu cơ không còn hấp dẫn như trước.

Áp lực này cho thấy Pop Mart không chỉ cần bán được nhiều sản phẩm hơn, mà còn phải giữ được sức nóng văn hóa xung quanh các nhân vật của mình.

Giá Labubu trên thị trường thứ cấp nói lên điều gì về cơn sốt này?

Trên nền tảng mua bán lại Dewu tại Trung Quốc, giá giao dịch của dòng Labubu 4.0 đã giảm khoảng 30% kể từ khi ra mắt cuối tháng 8, xuống còn khoảng 115 nhân dân tệ mỗi sản phẩm.

Dù mức này vẫn cao hơn giá bán chính thức (79 nhân dân tệ), nhưng nhiều nhà sưu tầm đã rút lui vì không còn kỳ vọng kiếm lời lớn như trước. Điều này phản ánh rõ sự “nguội đi” của cơn sốt đầu cơ từng đẩy Labubu lên mức giá rất cao.

Sự sụt giảm này cũng cho thấy rủi ro khi một thương hiệu phụ thuộc quá nhiều vào tâm lý khan hiếm và trào lưu ngắn hạn.

Theo các chuyên gia thị trường, Pop Mart đang chủ động tăng mạnh sản lượng, với tham vọng trở thành một “Disney của Trung Quốc” thay vì chỉ dựa vào chiến lược tạo khan hiếm.

Số lượng búp bê được sản xuất mỗi tháng đã tăng từ 10 triệu lên khoảng 50 triệu. Điều này giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn, nhưng cũng làm giảm cảm giác “phải mua ngay” từng khiến người tiêu dùng xếp hàng dài, thậm chí tranh giành để sở hữu Labubu.

Một số nhà phân tích gọi đây là dấu hiệu của “mệt mỏi thời trang”, khi người tiêu dùng không còn quá háo hức với những sản phẩm đã trở nên phổ biến.

Điều gì sẽ quyết định khả năng phục hồi của cổ phiếu Pop Mart?

Theo giới phân tích, chìa khóa nằm ở việc Pop Mart có thể duy trì sức hút của Labubu trong dài hạn, hoặc tạo ra một “nhân vật biểu tượng” mới đủ mạnh để thay thế.

Hiện các dòng sản phẩm khác như Skullpanda hay Twinkle Twinkle chưa đạt được mức độ phổ biến tương tự. Một số chuyên gia thậm chí cảnh báo cổ phiếu Pop Mart có thể giảm sâu hơn nếu công ty rơi vào “khoảng trống IP”.

Dù vậy, triển vọng hợp tác điện ảnh với Sony nếu trở thành hiện thực được xem là bước đi tự nhiên để mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Labubu, theo mô hình mà Disney hay Sanrio từng áp dụng.