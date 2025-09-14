Tài sản của ông trùm Singapore giúp sáu cháu ngoại trở thành tỷ phú

Ông Goh Cheng Liang qua đời hồi tháng 8 ở tuổi 98, để lại gia tài ước tính 13,2 tỷ USD. Sáu người cháu ngoại của ông, bao gồm cả một học giả ở New York và nhà sáng lập một quỹ từ thiện tại Bali, đã được nhận cổ phần trong Nipsea International – công ty quản lý hoạt động sản xuất sơn lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỗi người thừa hưởng phần tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD, theo tính toán của Bloomberg Billionaires Index. Việc này được thực hiện sau khi gia đình chuyển nhượng 55% cổ phần tại Nippon Paint Holdings (niêm yết ở Tokyo) từ công ty đầu tư Wuthelam Holdings sang nhóm cháu ngoại.

Ông trùm ngành sơn Goh Cheng Liang

Cách phân chia tài sản hiếm có ở châu Á

Thông thường, tài sản sẽ được truyền từ cha mẹ sang con cái. Nhưng trong trường hợp này, thế hệ con của ông Goh không trực tiếp sở hữu tài sản, mà thay vào đó quyền lợi kinh tế được chuyển thẳng cho thế hệ cháu.

Dù vậy, quyền biểu quyết vẫn tập trung trong tay ông Goh Hup Jin – con trai trưởng, người đã gắn bó với tập đoàn nhiều thập kỷ. Ông giữ tới 91% quyền biểu quyết trong Nipsea International, đảm bảo quyền kiểm soát chiến lược. Đây là mô hình phân chia vừa trao tài sản cho thế hệ mới, vừa giữ chặt quyền điều hành trong gia tộc.

Trong số sáu người cháu ngoại, nổi bật là bà April Goh – hiện làm việc tại Đại học Columbia, Mỹ – được nhận phần tài sản lớn nhất, khoảng 3,4 tỷ USD. Cô từng làm trong ngành tài chính, nay nghiên cứu về chính sách xã hội và bình đẳng giới.

Ba người con gái của ông Hup Jin mỗi người sở hữu phần trị giá khoảng 1,1 tỷ USD. Một trong số đó, Charlotte Goh, từng sáng lập quỹ từ thiện ở Bali chuyên hỗ trợ học bổng, y tế và tư vấn tâm lý cho trẻ em.

Ngoài ra, ông Martin Yuen-An Lavoo – cháu ngoại 38 tuổi – là người duy nhất trong nhóm kế thừa giữ vai trò giám đốc Nipsea International. Trước đây, ông từng đồng sáng lập công ty nông nghiệp công nghệ Sustenir Agriculture.

Tỷ phú Goh Cheng Liang là ai?

Sinh ra trong nghèo khó, ông Goh Cheng Liang đã gây dựng nên Nippon Paint South East Asia và trở thành người giàu thứ hai Singapore. Dù sở hữu tài sản khổng lồ, ông luôn giữ lối sống kín tiếng, chỉ để lộ niềm đam mê với du thuyền, câu cá, ẩm thực và du lịch.

Năm 2021, sau khi Wuthelam nắm cổ phần chi phối tại Nippon Paint Holdings, khối tài sản của ông tăng vọt. Tuy nhiên, những năm sau đó, giá cổ phiếu sơn giảm kéo giá trị tài sản ròng của ông đi xuống.

Trong thông cáo ngày ông qua đời, gia đình mô tả ông là “người khiêm nhường, tận tụy với gia đình, luôn yêu thương con cháu”. Con trai trưởng, ông Hup Jin, gọi cha mình là “ngọn hải đăng của sự nhân ái và sức mạnh”.