Siêu sale 11/11: Hàng loạt sản phẩm "siêu giảm giá" đến 80%, bất ngờ cảnh tượng mua sắm tại Hà Nội

Được coi là một trong những ngày hội mua sắm lớn nhất năm, vào Lễ độc thân 11/11, các thương hiệu lớn, nhỏ tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam thường tung ra các chương trình giảm giá lớn nhằm thu hút khách hàng.

Năm nay, ngày lễ Độc thân rơi vào thứ ba nhưng ngay từ thứ 7 ngày 8/11, tại cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại đã đua nhau triển khai các chương trình giảm giá.

Tại các tuyến phố thời trang ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Chùa Bộc, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch... các cửa hàng đua nhau triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhân dịp này.

Trước các cửa hàng, cửa hiệu, hình ảnh giảm giá, khuyến mãi nhân dịp 11/11 được dán khắp nơi để thu hút khách hàng.

Một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc (Hà Nội) giảm giá tới 80% một số mặt hàng. Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng đều rất vắng vẻ mặc dù là cuối tuần.

Tương tự, một cửa hàng thời trang khác trên phố Xã Đàn (Hà Nội) cũng giảm giá tới 80% cả ngàn sản phẩm.

Các loại áo khoác, áo nỉ, bộ đồ thể thao mùa đông cũng giảm giá "siêu sốc" nhưng hầu như trong cửa hàng không có một bóng khách.

Tại một siêu thị trên đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), loạt sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm cũng giảm giá mạnh. Táo Fuji giảm từ 199 nghìn đồng xuống còn 109 nghìn đồng/kg.

Ngoài giảm giá đến 50%, siêu thị này còn có chương trình mua 1 tặng 1 trong dịp này.

"Nhiều mã hàng giảm giá sâu lắm. Ví dụ như táo Fuji mọi khi tôi mua từ 200-230 nghìn đồng/kg mà hôm nay chỉ 109 nghìn đồng/kg, sữa, mì tôm, bánh, kẹo cũng nhiều mã mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tính tiền 1 thôi nên rẻ lắm", chị Hồng - một khách mua hàng chia sẻ.

Gian hàng sữa với nhiều nhãn hàng giảm giá "siêu sốc".

Một số loại mì tôm có xuất xứ nước ngoài cũng được khuyến mại sâu dịp này.

Nhiều siêu thị điện máy cũng giảm giá hàng loạt sản phẩm từ ngày 9-12/11 lên đến 70%.

Tại một số Trung tâm thương mại lớn, một số gian hàng cũng giảm giá tới 80% nhân dịp 11/11.

Nhiều gian hàng không treo biển giảm giá rầm rộ hân ngày 11/11 như những năm trước.

Lượng khách đến thăm quan, mua sắm cũng rất vắng vẻ, thưa thớt.

Không còn cảnh chen chúc, xô đẩy để mua được hàng giảm giá ưng ý như dịp 11/11 một số năm trước đây.

Theo chị Hồng - Quản lý ngành hàng thời trang tại một Trung tâm thương mại cho biết, mặc dù là cuối tuần, sát ngày 11/11 nhưng lượng khách đến mua sắm vẫn không tăng so với ngày thường.

Nguyên nhân là do vài năm gần đây, người dân thường có thói quen mua sắm online nhiều hơn. Ngoài ra, năm nay, tại một số siêu thị, không triển khai quảng cáo rầm rộ vào ngày 11/11 như năm trước.

Ngày lễ Độc Thân 11/11 ảm đạm nhất trong các năm một phần vì kinh tế khó khăn, người dân phải tiết kiệm chi tiêu. Các nhãn hàng cũng thấy doanh số bán hàng trong ngày này không còn hiệu quả nên cũng không mặn mà trong việc quảng cáo rầm rộ như trước đây", chị Hồng phân tích.