Hai lần thoát truy sát trong gang tấc, tỷ phú 48 tuổi rời xa hào nhoáng

Trong khu biệt thự xa hoa trị giá hơn 800 triệu HKD (khoảng 2.600 tỷ đồng) ở Hồng Kông (Trung Quốc), hình ảnh một người đàn ông trung niên cúi xới đất trong vườn nhỏ khiến nhiều người bất ngờ.

Ông không diện vest lịch lãm hay lái siêu xe, chỉ mặc chiếc áo sơ mi vài trăm tệ, tay cầm xẻng nhỏ. Người đàn ông giản dị ấy chính là Tiền Phong Lôi - tỷ phú kín tiếng, từng trải qua sóng gió kinh doanh đến mức cận kề cái chết nhưng giờ đây chọn sống khiêm tốn và bình yên.

Từ tuổi thơ nghèo khó đến hành trình khởi nghiệp

Tiền Phong Lôi sinh năm 1976 tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày thiếu thốn: nhặt ốc đem bán, bán kem cho công nhân nhà máy để gom góp từng đồng lời nhỏ.

Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, Tiền Phong Lôi đã vươn lên trở thành một trong những doanh nhân giàu có và kín tiếng nhất Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Năm 16 tuổi, bỏ học và bị cha từ mặt, ông quyết định rời nhà đi tìm việc. Cuộc sống ban đầu vô cùng khắc nghiệt: ông sống trong gác xép, uống nước máy cầm hơi, thậm chí lục thùng rác để kiếm thức ăn.

Túng quẫn tiền bạc, ông từng phải vay bạn 50 NDT (khoảng 180.000 đồng) nhưng bị từ chối. Ngay lúc đó, ông thề với bản thân: “Tôi sẽ không giận cậu nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận”. Lời thề này trở thành động lực, giúp Tiền Phong Lôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Những bước đầu khởi nghiệp, ông buôn bán điện thoại di động. Năm 2000, ông thi đậu chứng chỉ quản lý dự án trang trí nội thất. Đây là bước đệm để ông thành lập công ty trang trí nội thất vào năm 2001.

Thành công trong lĩnh vực này tạo nền tảng để ông mở rộng sang mảng bất động sản, giúp ông nhanh chóng tích lũy khối tài sản đáng kể, đặc biệt trong cơn sốt nhà đất giai đoạn 2004-2008.

Đỉnh cao và sóng gió

Ngoài bất động sản, Tiền Phong Lôi từng lấn sân sang ngành sòng bạc tại Ma Cao, trở thành đối tác riêng của tỷ phú nổi tiếng Hà Hồng Sân, quản lý các phòng VIP phục vụ giới đầu cơ thành phố Ôn Châu.

Kinh nghiệm điều phối dòng tiền và quản lý rủi ro trong thời gian này giúp ông mở ra nhiều thương vụ bạc tỷ sau đó, biến Tiền Phong Lôi thành một trong những doanh nhân giàu có và kín tiếng nhất Trung Quốc.

Dù từng bị từ mặt nhưng vào năm 2001, tỷ phú họ Tiền vẫn bỏ ra khoảng 1 triệu NDT (tương đương gần 3,6 tỷ đồng) để mua nhà, thêm 1 triệu NDT nữa để sửa sang rồi trao lại cho cha mình.

Tuy nhiên, đường đi của ông chưa bao giờ trải hoa hồng. Năm 2014, sau một thương vụ đầu tư lớn tại Singapore, ông bị đối tác phản bội, đánh trọng thương và đẩy xuống sườn núi.

Mặc dù may mắn sống sót, ông phải chịu tổn thất hơn 1 tỷ NDT (khoảng 3.600 tỷ đồng). Chỉ 6 năm sau, năm 2020, doanh nhân này tiếp tục bị truy sát tại Hồng Kông.

Hai lần cận kề cái chết, ông nhận ra rằng giàu có không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với quyền lực hay an toàn.

“Có tiền nhưng không có quyền nếu không biết kiềm chế sẽ gặp đại họa”, ông chia sẻ. Sau những biến cố đó, ông dần gác lại các cuộc chơi xa hoa, âm thầm làm việc và sống khiêm tốn.

Tỷ phú Jack Ma và đối tác lâu năm Tiền Phong Lôi. Ảnh: Baidu

Trở lại và tái khẳng định bản thân

Sau thời gian dài “ở ẩn”, năm 2024, Tiền Phong Lôi trở lại với một dự án công nghệ, huy động thành công 100 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng) vốn đầu tư. Ông khẳng định: “Tôi không làm điều này vì tiền mà để chứng minh rằng mình có thể trở lại”.

Hiện tại, mặc dù sở hữu khối tài sản ròng lên đến hàng chục tỷ NDT, doanh nhân này không còn đeo đồng hồ xa xỉ, không lái siêu xe hay khoe khoang của cải.

Ông sống cùng vợ con trong căn biệt thự rộng lớn và thích tự mình trồng rau, nuôi mèo. Hình ảnh giản dị khiến nhiều người liên tưởng đến một “ông chú hàng xóm” hơn là một tỷ phú hàng đầu.

Câu trả lời của ông khi được hỏi về cuộc sống giản dị khiến nhiều người suy ngẫm: “Tiền chỉ là con số. Sống cuộc sống thoải mái mới là điều quan trọng”.

Dù giàu có nhưng Tiền Phong Lôi chưa từng quên mục tiêu cống hiến cho cộng đồng. Suốt nhiều năm, ông liên tục ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, từ hỗ trợ sinh viên nghèo, cứu trợ thiên tai đến giúp đỡ nạn nhân động đất. Đặc biệt, năm 2012, ông gây chú ý khi quyên góp 20 triệu NDT (khoảng 73 tỷ đồng) cho quỹ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em sứt môi - hở hàm ếch tại Trung Quốc.

Không chỉ dừng lại ở các khoản quyên góp trực tiếp, ông còn chọn con đường đầu tư vào nghệ thuật để gây quỹ từ thiện. Ông từng bỏ ra hơn hàng chục triệu tệ cho tác phẩm của tỷ phú Jack Ma. Tất cả những thương vụ này, theo ông, đều không nhằm tích trữ của cải cá nhân mà hướng đến mục tiêu gây dựng nguồn lực phục vụ cộng đồng.