Giá vàng hôm nay 10-11: Vừa mở cửa, tăng trở lại

Sáng 10-11, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch ở mức 4.020 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với phiên trước.

Theo giới phân tích, dù chịu sức ép giảm giá trong ngắn hạn nhưng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá, khi nhà đầu tư vẫn xem vàng là kênh trú ẩn trước những biến động địa chính trị và nhu cầu mua vàng dự trữ từ ngân hàng trung ương các nước.

Chia sẻ trên Kitco, ông Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng vàng vẫn được ưa chuộng như một kênh trú ẩn an toàn, dù đồng USD gần đây tăng giá trở lại. Thị trường kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ được cắt giảm mạnh hơn so với những gì thị trường đang phản ánh. Nếu những bất ổn bao trùm nền kinh tế Mỹ được giải quyết khi dữ liệu được công bố trở lại, thị trường có thể biến động theo hướng tích cực, qua đó thúc đẩy giá vàng.

Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,67 điểm, giảm nhẹ so với phiên cuối tuần nhưng vẫn ở mức cao nhất trong khoảng 4 tháng qua.

Giá vàng tăng trở lại trên thị trường thế giới

Một số nhà phân tích khác dự báo giá vàng có thể biến động trong khoảng 3.900 USD/ounce tới 4.400 USD/ounce, với kỳ vọng tăng giá sẽ tích cực hơn, khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát và tìm đến vàng.

Với thị trường vàng trong nước, tính tới cuối ngày 9-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại vào khoảng 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng sau 1 tuần đi ngang vùng 4.000 USD/ounce