Loạt siêu thị điện máy giảm giá lên đến 70% nhân dịp 11/11, máy giặt chỉ còn từ 3,4 triệu đồng/chiếc

Ngày lễ Độc thân 11/11 được gọi là một trong những ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm. Thời điểm này, hàng loạt các thương hiệu tung ra các chương trình giảm giá lớn cho gần như mọi mặt hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến không giới hạn của người tiêu dùng.

Tại các siêu thị điện máy, hàng loạt các sản phẩm được giảm giá từ 50-70% để tri ân, thu hút khách hàng và tăng doanh số.

Hàng loạt các siêu thị điện máy và các thương hiệu lớn giảm giá "siêu sốc" nhân dịp 11/11. (Ảnh chụp màn hình)

Trong đó, tại một siêu thị lớn nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình (Hà Nội), hàng loạt sản phẩm điện máy và đồ gia dụng đang giảm giá sâu tới 70% từ nay cho đến ngày 12/11.

Đơn cử như bộ nồi Elmich 3 món gồm 2 nồi và 1 chảo giảm giá 67% xuống còn 811 nghìn đồng; Máy giặt Electrolux Inverter 10kg giảm giá 67%, còn 6,99 triệu đồng; Tủ lạnh LG 217 lít giảm 33% xuống còn 4,99 triệu đồng; Tivi Qled 55 inch 4K Samsung giảm 64% còn 10,9 triệu đồng; máy giặt lồng đứng Casper 8,5kg WT-85NG1 giảm giá 31% còn 3,49 triệu đồng…

Loạt tivi giảm giá tới từ 50-70%.

Không chỉ giảm giá sâu, khách hàng mua máy giặt còn được tặng máy hút bụi cầm tay hoặc ấm đun siêu tốc, mua tủ lạnh tặng bộ nồi, trả góp miễn phí 100% lãi suất và phí, miễn phí giao hàng…

Tương tự, tại siêu thị điện máy trên đường Trường Chinh, phường Phương Mai (Hà Nội), duy nhất trong 4 ngày, từ 9-12/11, hàng loạt các sản phẩm giảm giá tới 50%.

Máy giặt cũng giảm tới 51%.

Ví dụ như Smart Tivi 4K 55 inch của hàng loạt thương hiệu lớn giảm giá “siêu sốc” lên đến 50%, giá chỉ còn từ 6,9 triệu đồng/sản phẩm; Coex Smart TV 43 inch giảm giá 44% xuống còn 4,99 triệu đồng;

Tủ lạnh 4 cửa Coex, dung tích 362L, giảm giá 43%, từ 20,9 triệu đồng xuống còn 11,9 triệu đồng; Máy giặt cửa ngang Coex 7,2kg sấy thông hơi, sấy nhanh 23 phút đang giảm giá 46%, từ 7,9 triệu đồng xuống còn 4,29 triệu đồng…

Các mặt hàng điện gia dụng cũng giảm giá mạnh.

Ngoài ra, các sản phẩm điện gia dụng cũng giảm giá tới 50% như: Máy sấy tóc Sunhouse giảm 50% còn 169 nghìn đồng; đèn sưởi nhà tắm 2 bóng Roler 550W giảm 50% còn 349 nghìn đồng; Máy xay sinh tố Roler RB-4142 giảm 49% xuống còn 449 nghìn đồng; Máy rửa bát 6 bộ để bàn Roler RDW-5515.1-BW giảm 50% xuống còn 4,99 triệu đồng…

Tận dụng ngày cuối tuần đi mua máy hút ẩm cho gia đình, chị Phạm Thu Trà (Hà Nội) tỏ vẻ ngạc nhiên khi siêu thị điện máy không treo biển giảm giá tới 70% rực rỡ bên ngoài như trên website.

Bên trong một số siêu thị điện máy không trang hoàng rực rỡ như những năm trước đây.

“Cũng dịp này năm ngoái, tôi đi mua máy sấy, thấy siêu thị bật nhạc lớn lắm, bên ngoài cũng trưng bày đủ các biển bảng quảng cáo giảm giá. Năm nay đi thì thấy không trang trí gì, tivi còn chiếc bật, chiếc tắt”, chị Trà nói.

Theo khảo sát của phóng viên, mặc dù là đợt giảm giá lớn trong năm nhưng lượng khách đến tham quan, mua sắm tại các siêu thị điện máy vẫn khá vắng vẻ. Ngoài ra, hầu hết các siêu thị điện máy đều không trang hoàng băng rôn, biển quảng cáo rực rỡ như những năm trước đây.

Thời tiết mưa nhiều cùng với nồm, ẩm nên máy giặt, máy sấy và máy hút ẩm đang được giảm giá nhằm thu hút khách hàng mua sắm.

“Chúng tôi đẩy mạnh trang trí quảng cáo online còn tại các cửa hàng thì hầu như là không trang trí thêm gì so với ngày thường để tiết kiệm chi phí. Chi phí in ấn, làm bảng biển, băng rôn quảng cáo hầu như đều tính vào giá bán của sản phẩm.

Vì vậy, thay vì bỏ chi phí để quảng cáo rầm rộ như những năm trước thì năm nay, chúng tôi giảm giá trực tiếp vào sản phẩm, người tiêu dùng sẽ được lợi hơn”, nhân viên cửa hàng điện máy tại Nguyễn Trãi cho hay.