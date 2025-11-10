Cà phê "Rác" ở Ấn Độ: Khách nhặt rác sẽ được ăn miễn phí

Đổi rác lấy bữa ăn, quán cà phê được thủ tướng khen ngợi

Tại bang Chhattisgarh, Ấn Độ, có một quán cà phê "rác" đặc biệt, nơi mọi người có thể "trả tiền bằng rác thải nhựa” để đổi lấy đồ ăn.

Được biết, đây không phải một hoạt động ngắn hạn mà đã kéo dài trong suốt 6 năm quán hoạt động, thu gom gần 23 tấn rác thải nhựa. Thủ tướng Ấn Độ cũng đã ca ngợi quán cà phê “rác” này là một niềm tự hào.

Trước đó, quán cà phê được chính quyền thành phố Ambikapur, Chhattisgarh mở vào năm 2019, nhằm khuyến khích người dân tích cực tái chế rác thải nhựa.

Quản lý quán cà phê cho biết: "Người dân thu gom và mang rác đến quán, sau đó chúng tôi sẽ cân rồi đưa cho họ 1 phiếu miễn phí dựa trên trọng lượng rác. Sau khi nhận được phiếu, họ có thể đến quán cà phê để dùng bữa".

Mỗi ngày, có từ bảy đến mười người thu gom rác thải nhựa và mang đến đây để đổi lấy bữa ăn.

0,5kg rác thải nhựa có thể đổi được một ổ bánh mì cà ri khoai tây hoặc một bữa ăn sáng với bánh mì tam giác. 1kg rác thải nhựa có thể đổi được một bữa ăn với đậu lăng, khoai tây, súp lơ và bánh ngô kèm cơm, tương đương một bữa trưa hoặc bữa tối.

Ảnh minh họa

Một số người thu gom rác rất hài lòng với điều này. Một người cho biết anh ta từng chỉ kiếm được 10 Rupee (khoảng 3.200đ) cho 1kg rác thải nhựa. Nhưng giờ đây anh có thể kiếm đủ thức ăn cho cả một ngày.

Các nhà điều hành cho biết, sáng kiến ​​này nhằm mục đích khuyến khích những người vô gia cư nhặt rác và những công dân có ý thức bảo vệ môi trường tham gia vào hoạt động tái chế rác thải nhựa. Họ cũng đưa ra khẩu hiệu hấp dẫn: "Càng thu gom nhiều, càng ăn ngon".

Được biết, kể từ khi khai trương vào năm 2019, quán cà phê đã thu gom được gần 23 tấn rác thải nhựa, giảm lượng rác thải nhựa tại bãi rác của thành phố từ 5,4 tấn/năm vào năm 2019 xuống còn 2 tấn/năm vào năm 2024.