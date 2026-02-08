Đà tăng của vàng và bạc đã kết thúc?

Bà Ewa Manthey - chiến lược gia hàng hóa tại ING (Tập đoàn tài chính tại Hà Lan) cho rằng, trong trung hạn, sự điều chỉnh đã giúp thiết lập lại vị thế và giảm bớt sự hưng phấn quá mức trên thị trường. “Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở rằng kim loại quý vẫn nhạy cảm với những thay đổi về thanh khoản, vị thế và tâm lý rủi ro chung” - bà Ewa Manthey nói.

Giá vàng và bạc vừa trải qua đợt biến động mạnh chưa từng có

Vị chuyên gia cũng lưu ý, mối quan hệ nghịch đảo giữa kim loại quý và đồng đô la Mỹ đã tái khẳng định khiến vàng và bạc đặc biệt nhạy cảm với những biến động tiền tệ ngắn hạn. Nhìn về phía trước, đồng đô la có khả năng vẫn là động lực chính của biến động giá ngắn hạn, trong khi kim loại quý nhìn chung di chuyển theo hướng ngược lại. Đối với bạc, bà Manthey lưu ý rằng kim loại này được mệnh danh là “vàng phiên bản mạnh” vì nó có xu hướng biến động mạnh hơn vàng rất nhiều về mặt tỷ lệ phần trăm. Quy mô thị trường nhỏ hơn và sự phụ thuộc vào cả nhu cầu đầu tư lẫn công nghiệp có xu hướng khuếch đại biến động giá theo cả hai hướng.

Bà Manthey cho biết, mặc dù bà dự đoán giá bạc sẽ tiếp tục biến động mạnh, nhưng các yếu tố cơ bản trong trung hạn về cơ bản vẫn không thay đổi. Nhu cầu công nghiệp gắn liền với quá trình điện khí hóa cùng với sự cân bằng vật chất eo hẹp về mặt cấu trúc sẽ tiếp tục là nền tảng của thị trường. Đồng thời, sự biến động cao hơn của bạc có nghĩa là nó có khả năng nhạy cảm hơn với những thay đổi về tâm lý và vị thế so với vàng. Chuyên gia của ING cũng cho rằng, các yếu tố cơ bản của vàng vẫn mạnh mẽ và bà không tin rằng đợt điều chỉnh gần đây phản ánh sự thay đổi trong bức tranh kinh tế vĩ mô cơ bản. “Nhu cầu trú ẩn an toàn, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào và triển vọng về lãi suất thực vẫn là những yếu tố hỗ trợ trong trung hạn” - bà Ewa Manthey cho biết.

Ông Michael Brown - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone (công ty môi giới trực tuyến uy tín của Úc) thì dự đoán sẽ có những đợt mua vào khi giá giảm. “Tôi vẫn nghĩ rằng luận điểm tăng giá về cơ bản là rất vững chắc, nhưng cũng cho rằng chúng ta cần thấy một giai đoạn giao dịch đi ngang để đảm bảo rằng cơn sốt đầu cơ quét qua thị trường kim loại đã thực sự qua đi” - ông nói.

Bà Rania Gule - nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com (công ty cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính đa quốc gia) cho biết, sự biến động của vàng và bạc phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang. Mặc dù giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong thời gian ngắn hạn, song vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay. “Thị trường vẫn chưa cạn kiệt các động lực tăng giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã trở nên chọn lọc và thận trọng hơn. Điều đó có nghĩa là những đợt tăng giá trong tương lai có thể sẽ ít mạnh mẽ hơn, bị gián đoạn bởi các đợt điều chỉnh và được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản hơn là chỉ dựa vào động lực hoặc đầu cơ đơn thuần” - bà nói.

Ở chiều ngược lại, cũng có chuyên gia có nhận định bi quan về triển vọng kim loại quý. Ông Mike McGlone - chiến lược gia hàng đầu tại Bloomberg Intelligence (nhà cung cấp hàng đầu thế giới về tin tức, dữ liệu và phân tích tài chính) đưa ra cảnh báo nhiều khả năng giá sẽ quay lại kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tại 4.000 USD/ounce và bạc có thể giảm sâu về mức 50 USD/ounce. “Việc vàng và bạc tăng giá theo đường parabol trong tháng 1 là dấu hiệu cho thấy năm 2026 sẽ là một năm giảm giá, nằm trong quá trình tạo đỉnh” - ông cho biết và cho rằng đà hưng phấn có thể đẩy giá vàng lên cao tới 6.000 USD/ounce, nhưng các điểm đảo chiều thông thường sẽ hướng về mốc 4.000 USD.

Không chỉ việc tăng giá đã đẩy vàng vào vùng quá mua nghiêm trọng, ông McGlone còn chỉ ra rằng vàng đang vượt xa chỉ số hàng hóa nói chung. Ông lưu ý tại thời điểm đỉnh cao, tỷ lệ giữa chỉ số hàng hóa Bloomberg (BCOM) so với vàng là 68 (dựa trên mốc 100 vào năm 1960); trong khi đó, mốc 50 từng đánh dấu các mức đáy vào năm 1980, 1987 và 2020. Hiện tại, tỷ lệ này đang giao dịch ở mức 32. Khi giá di chuyển xa và nhanh đến mức này, các nền tảng cơ bản có thể thay đổi nhanh chóng. Đồng thời, ông McGlone lưu ý rằng, vàng cũng đang bị định giá quá cao so với lạm phát. Nhìn về tương lai, vị chuyên gia cho biết, đà tăng trưởng trở lại của thị trường chứng khoán có thể gây thêm rủi ro giảm giá cho vàng. Tuy nhiên, nếu chỉ số thị trường chung sụt giảm, vàng - ngay cả ở mức giá thấp hơn - vẫn có thể đạt hiệu suất tốt hơn trên cơ sở tương đối.

Đối với bạc, McGlone nhận định, mốc giá kỷ lục đã đạt được của năm nay (121,65 USD) có thể sẽ được thăm dò lại, nhưng việc đảo chiều về mức 50 USD có vẻ sẽ diễn ra. Bạc được mệnh danh là “kim loại của quỷ” do tính biến động của bạc cực kỳ cao.