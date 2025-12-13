Nvidia cân nhắc tăng sản lượng chip H200 vì khách hàng Trung Quốc đặt mua vượt công suất

Theo các nguồn tin của Reuters, đơn đặt hàng từ Trung Quốc đã vượt xa khả năng sản xuất hiện tại của Nvidia. Ngay trong tuần này, nhiều tập đoàn lớn như Alibaba hay ByteDance đã liên hệ để đặt mua H200 với số lượng lớn. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cho phép xuất khẩu H200 sang Trung Quốc nhưng thu phí 25%.

Nvidia được cho là đang đánh giá việc bổ sung thêm dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, lượng chip H200 thực tế đang được sản xuất hiện nay rất hạn chế vì Nvidia đang ưu tiên các dòng mới hơn như Blackwell và Rubin.

Hiện hãng chưa có phản hồi chính thức, nhưng nguồn tin cho biết Nvidia đã cung cấp cho khách hàng Trung Quốc một số hướng dẫn liên quan tới tình trạng nguồn cung dù không nêu con số cụ thể.

Trung Quốc muốn mua H200 nhưng điều gì đang cản trở?

Dù nhu cầu rất lớn, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa phê duyệt việc nhập khẩu H200. Nhiều cuộc họp khẩn đã được tổ chức trong tuần để xem xét liệu có nên cho phép loại chip này được vận chuyển vào Trung Quốc hay không.

Nguyên nhân là H200 được xem là con chip mạnh nhất mà doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp cận hiện nay, vượt trội so với các sản phẩm trong nước. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng việc nhập khẩu ồ ạt H200 có thể cản trở sự phát triển của ngành chip AI nội địa.

Theo một số đề xuất trong cuộc họp, mỗi đơn mua H200 có thể sẽ phải đi kèm với việc mua một tỷ lệ nhất định chip nội địa nhằm vừa đáp ứng nhu cầu ngắn hạn, vừa duy trì động lực phát triển cho doanh nghiệp trong nước.

H200 mạnh đến mức nào và vì sao Trung Quốc muốn bằng mọi giá?

H200 là chip thuộc thế hệ Hopper, được sản xuất bằng quy trình 4nm của TSMC, và hiện là dòng nhanh nhất của thế hệ này. Nó mạnh gấp 6 lần so với H20 – phiên bản bị giới hạn hiệu năng dành riêng cho thị trường Trung Quốc ra mắt năm 2023.

Theo Nori Chiou, Giám đốc đầu tư tại White Oak Capital Partners, hiệu năng của H200 cao hơn 2–3 lần so với các bộ tăng tốc AI tiên tiến nhất do Trung Quốc tự sản xuất. Trong khi công nghệ nội địa chưa theo kịp, nhu cầu AI của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, buộc doanh nghiệp phải tìm đến H200.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) và doanh nghiệp Trung Quốc đã chủ động đặt hàng lớn và vận động chính phủ nới lỏng hạn chế. Tuy nhiên, việc mở cửa cho H200 cũng làm tăng rủi ro Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào chip Mỹ nhiều hơn trong ngắn hạn.

Nvidia có gặp khó khăn khi muốn tăng sản lượng H200?

Việc mở rộng sản xuất không phải điều đơn giản. Nvidia đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang dòng chip mới Rubin, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với nhiều gã khổng lồ như Google để giành suất sản xuất tại TSMC – nơi năng lực sản xuất chip tiên tiến luôn ở mức cực kỳ hạn chế.

Điều này khiến việc tăng thêm công suất cho H200 trở nên khó khăn, dù nhu cầu từ Trung Quốc đang lên rất cao. Sự cạnh tranh về năng lực sản xuất chip tiên tiến không chỉ ảnh hưởng đến Nvidia mà còn là nút thắt lớn của toàn bộ ngành AI toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, quyết định của Nvidia sẽ chịu ảnh hưởng bởi cả nhu cầu thị trường, chính sách xuất khẩu của Mỹ và khả năng nới lỏng nhập khẩu từ phía Trung Quốc.