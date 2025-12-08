Sóng gió ở Apple: Loạt sếp lớn rời ghế, khủng hoảng nhân sự và khoảng trống AI

Hàng loạt lãnh đạo Apple rời đi trong cùng một thời điểm

Trong vòng chưa đầy một tuần, Apple thông báo bốn thay đổi nhân sự cấp cao, gây bất ngờ cho cả ngành công nghệ. Phó chủ tịch phụ trách môi trường – chính sách xã hội Lisa Jackson sẽ nghỉ hưu; Tổng cố vấn pháp lý Kate Adams cũng rời công ty; Alan Dye – gương mặt dẫn dắt thiết kế giao diện người dùng – chuyển sang Meta để giữ vai trò Chief Design Officer; và John Giannandrea – lãnh đạo mảng AI và máy học – sẽ nghỉ năm tới.

Để bù đắp, Apple đưa Jennifer Newstead (cựu Giám đốc Pháp lý Meta) về thay Adams, giao nhóm môi trường – xã hội cho COO Sabih Khan và tuyển lãnh đạo AI mới từ Microsoft. Đây là sự tái cấu trúc quy mô lớn hiếm thấy ở Apple – một công ty vốn đề cao tính ổn định và “đóng kín”.

Sự thay đổi diễn ra khi Apple đang tụt lại trong cuộc đua AI, khiến giới phân tích cho rằng hãng buộc phải “thay máu” để xây dựng lại năng lực cốt lõi. Theo Dan Ives (Wedbush), chiến lược AI mờ nhạt đang đe dọa di sản của Tim Cook và việc Apple “gỡ băng gạc” lúc này là bắt buộc.

Apple Park, tòa nhà văn phòng hình tròn của Apple, được chụp từ trên không tại Cupertino, California vào ngày 16/5/2024.

Các đối thủ đang làm gì và điều đó tác động thế nào đến Apple?

Apple không phải công ty công nghệ duy nhất tái cấu trúc, nhưng tình thế của họ đặc biệt hơn vì văn hóa khép kín và ít thay đổi. Meta chuyển vốn khỏi Metaverse sang phát triển kính AI và thiết bị đeo. Amazon sa thải 14.000 nhân sự để đẩy nhanh phát triển AI nội bộ. Google hợp nhất đội phần cứng và phần mềm để tối ưu tích hợp AI.

Trong khi đó, Apple lại bị xem là chậm chân. Nâng cấp lớn của Siri – vốn được kỳ vọng đưa trợ lý ảo theo kịp ChatGPT và Gemini – bị trì hoãn sang năm sau. Các tính năng AI trên iPhone, Mac và iPad năm nay đều rất hạn chế. Điều này khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi: Apple có đang tụt lại sau Meta, Google và OpenAI trong cuộc đua quan trọng nhất hiện nay?

Áp lực càng lớn khi sản phẩm lớn đầu tiên của Apple sau Apple Watch – kính Vision Pro vẫn chỉ là một thiết bị “thử nghiệm”, chưa chứng minh được sức hút đại chúng.

Trong số những người rời Apple, Alan Dye – lãnh đạo thiết kế giao diện – là sự mất mát lớn nhất. Từ sau khi Jony Ive rời đi năm 2019, Dye là gương mặt đại diện cho ngôn ngữ thiết kế Apple. Nay ông chuyển sang Meta để định hình thế hệ thiết bị tính toán mới, trong khi Ive lại đang hợp tác với OpenAI để phát triển phần cứng đầu tiên của họ.

Giới đầu tư xem đây là dấu hiệu xấu: những người từng tạo nên DNA thiết kế Apple lại đang giúp đối thủ xây dựng tương lai điện toán. Joe Tigay, quản lý quỹ Equity Armor Fund, nhận định sự ra đi của Dye mang tính “đe dọa trực tiếp” hơn các trường hợp nghỉ còn lại.

Cùng lúc đó, câu hỏi về vai trò tương lai của iPhone cũng nổi lên khi một lãnh đạo Apple từng thừa nhận trước tòa trong vụ kiện Google rằng “10 năm nữa, con người có thể không cần iPhone”. Điều này làm dấy lên lo ngại Apple chưa có câu chuyện kế tiếp.

Apple đang tụt hậu trong AI đến mức nào?

Kế hoạch nâng cấp Siri – được kỳ vọng biến trợ lý này thành AI có khả năng hành động thay người dùng – bị chậm ít nhất một năm so với kỳ vọng. Trong khi đó, Meta đã tung kính Ray-Ban Display tích hợp AI, Google ra mắt headset Gemini, Samsung hợp tác Gemini để mở rộng hệ sinh thái, còn OpenAI đẩy mạnh phát triển chatbot, trình duyệt và mua sắm bằng AI.

Gemini 3 của Google cũng gây tiếng vang lớn từ khi ra mắt. Thị trường vì thế muốn biết rõ chiến lược AI của Apple: họ sẽ cạnh tranh hay đứng ngoài cuộc chơi? Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Apple không tạo đột phá trong AI, họ sẽ mất vị thế dẫn dắt mà công ty đã xây dựng nhiều thập kỷ.

Dù đối mặt áp lực AI, iPhone 17 vẫn ghi nhận doanh số mạnh và dự kiến tiếp tục tăng năm tới. Theo Counterpoint Research, Apple có thể vượt Samsung về số lượng smartphone bán ra trong năm – lần đầu tiên kể từ 2011. Công ty cũng nằm trong nhóm hiếm hoi vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, cùng Nvidia và Microsoft.

Một số chuyên gia cho rằng thay đổi lãnh đạo chưa chắc là điều xấu. Khi ngành công nghệ chuyển sang kỷ nguyên AI, việc bổ sung nhân sự mới có thể giúp Apple thoát khỏi “lối mòn tư duy”. Tuy nhiên, họ cảnh báo thời gian dành cho Apple đang cạn dần: nếu không tạo bước nhảy lớn, hệ sinh thái Apple có thể bị các đối thủ AI đe dọa trong vài năm tới.