So sánh thu nhập nhân viên ngân hàng: Nhà băng nào chịu chi nhất?

Ngân hàng gia tăng nguồn chi cho nhân viên

Bức tranh chi phí nhân sự ngành ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều biến động. Phần lớn nhà băng tiếp tục gia tăng nguồn chi dành cho người lao động nhờ lợi nhuận tăng trưởng tích cực.

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng cho thấy, tổng chi phí nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt 93.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức 85.516 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính theo số lượng nhân viên tại cuối tháng 9, mức chi phí bình quân tháng của 27 ngân hàng đạt khoảng 41,7 triệu đồng/người, tăng 10,8% so với mức 37,6 triệu đồng của cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, mức chi phí dành cho nhân viên giữa các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể.

Đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là Vietcombank. “Anh cả” của ngành ngân hàng dành 13.231 tỷ đồng chi phí cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Với 22.401 lao động tại thời điểm cuối tháng 9, mức chi phí bình quân tương ứng đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,3% so với cùng kỳ.

TPBank đứng thứ hai khi chi phí dành cho nhân viên đạt 3.808 tỷ đồng. Với 7.665 lao động cuối quý III, mức chi bình quân của ngân hàng này dành cho nhân viên đạt 55,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 24%.

Xếp thứ 3 là VietinBank với mức chi bình quân 49,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng chi phí nhân viên của ngân hàng này đạt 10.936 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Techcombank đứng ở vị trí tiếp theo với mức chi bình quân cho nhân viên 47,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,9%.

BIDV xếp thứ 5 trong bảng với chi bình quân cho nhân viên đạt 45 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, cả Big 3 ngân hàng có vốn nhà nước là Vietcombank, VietinBank và BIDV đều góp mặt trong nhóm 5 ngân hàng có mức chi phí bình quân cho nhân viên cao nhất trong 9 tháng đầu năm.

Nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận mức chi phí bình quân trên 40 triệu đồng/người/tháng.

Có thể kể đến SHB với mức chi bình quân 44,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,5%. Sacombank chi 43,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,3%. NCB chi 43,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 23,9%. Còn ACB và MB lần lượt đạt 43,1 triệu đồng và 42,8 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu, mặt bằng chi phí bình quân cho nhân viên tiếp tục có sự phân hóa đáng kể giữa các nhà băng.

Ở nhóm có mức chi từ 30 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng/người/tháng, VIB là 37,7 triệu đồng; LPBank đạt 35,5 triệu đồng; ABBank là 35,1 triệu đồng. SeABank và BVBank cùng chi 34,1 triệu đồng, HDBank chi 32,7 triệu đồng, VPBank chi 32,4 triệu đồng, Bac A Bank chi 32 triệu đồng, MSB chi 31,6 triệu đồng/người.

Nhóm ngân hàng có mức chi dưới 30 triệu đồng/người/tháng có Nam A Bank chi 29,8 triệu đồng, VietABank chi 28,5 triệu đồng, PGBank chi 27,6 triệu đồng, VietBank chi 27,2 triệu đồng, KienlongBank chi 26,1 triệu đồng, Eximbank chi 25,9 triệu đồng, Saigonbank chi 23,9 triệu đồng. OCB có mức chi bình quân thấp nhất trong nhóm khảo sát, đạt 11,3 triệu đồng/người.

Mức chi tại các ngân hàng diễn biến không giống nhau

Xét về tốc độ tăng trưởng, Vietcombank là ngân hàng có mức tăng chi phí bình quân lớn nhất, đạt 30,3%. Theo sau là LPBank với mức tăng 29,9%, BVBank tăng 27,2% và TPBank tăng 24%.

Nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tăng chi phí bình quân đáng kể như NCB tăng 23,9%, MB tăng 19,8%, ABBank tăng 18,5%, VietABank tăng 18,2% và Nam A Bank tăng 16,7%.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận chi phí bình quân giảm so với cùng kỳ. KienlongBank giảm 20,9%, Eximbank giảm 8,8%, VPBank giảm 7,6%. SeABank, HDBank và VIB cũng nằm trong nhóm có mức chi bình quân thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Một trường hợp đáng chú ý là Sacombank. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng này ghi nhận 13.078 nhân viên, giảm 3.738 người so với cuối năm 2025, tương ứng thu hẹp khoảng 22% quy mô lao động.

Sacombank cho biết việc triển khai mô hình tổ chức mới, sắp xếp bộ máy theo ngành dọc, tinh giản các tầng nấc trung gian và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trực tiếp đã giúp tiết giảm gần 5.000 tỷ đồng chi phí cho nhân viên.

Còn VPBank lại đi theo hướng mở rộng quy mô lao động. Đến ngày 30/9, ngân hàng mẹ có 19.686 nhân viên, tăng 2.132 người so với cuối năm 2025, tương ứng tăng 12%. Với số lượng nhân viên tăng mạnh, mức chi phí bình quân của VPBank đạt 32,4 triệu đồng/người/tháng, giảm 7,6% so với cùng kỳ.

Sự khác biệt giữa Sacombank và VPBank cho thấy quy mô nhân sự và mức chi phí dành cho mỗi nhân viên tại các ngân hàng có những diễn biến không giống nhau.

Tổng số nhân viên của 27 ngân hàng đạt 249.245 người tại cuối kỳ, so với mức 252.664 người tại mốc so sánh năm trước. Trong khi tổng chi phí nhân viên vẫn tăng hơn 9%.

Mức chi phí bình quân nêu trên được tính từ tổng chi phí nhân viên và số lượng lao động tại thời điểm cuối kỳ. Đây không phải mức lương thực nhận của người lao động, bởi chi phí nhân viên ngoài lương và các khoản phụ cấp còn bao gồm các khoản chi liên quan như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang phục và ăn ca…

Con số từ báo cáo tài chính là thu nhập bình quân, mang tính chất tham khảo. Thực tế sẽ có sự chênh lệch rất lớn giữa cán bộ nhân viên, đặc biệt thu nhập của một chuyên viên bình thường thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của cán bộ quản lý cấp trung trở lên.