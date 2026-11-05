So 'găng' lợi nhuận ba ngân hàng quốc doanh sau 9 tháng năm 2026

Cục diện quý III đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của VietinBank với lợi nhuận dẫn đầu, đạt 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ). BIDV cũng bứt phá với tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 39,3%, tương đương 10.579 tỷ đồng. Đáng chú ý, "anh cả" Vietcombank bất ngờ chững lại với mức giảm nhẹ 0,2%, đạt 11.218 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Vietcombank dù hụt hơi trong quý III song vẫn giữ vững vị trí số 1 với 40.440 tỷ đồng (tăng 22,1%). Tuy nhiên, vị thế này đang bị đe dọa. VietinBank bám sát phía sau với 39.557 tỷ đồng (tăng 33,9%), thu hẹp khoảng cách xuống vỏn vẹn 883 tỷ đồng. BIDV củng cố vị trí thứ ba với 29.483 tỷ đồng (tăng 24,8%).

Về quy mô vốn điều lệ, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu với 83.557 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2025. Trong khi đó, BIDV ghi nhận mức tăng 10,8% từ 70.214 tỷ lên 77.782 tỷ đồng, chính thức vượt qua VietinBank (duy trì ở mức 77.669 tỷ đồng) với khoảng cách chênh lệch 113 tỷ đồng.

Về dư nợ cho vay khách hàng, BIDV tiếp tục dẫn đầu quy mô với 2.561.795 tỷ đồng, tăng 8,0% so với cuối năm 2025. Theo sau là VietinBank với 2.141.458 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7,5%. Trong khi đó, dù có quy mô cho vay thấp nhất đạt 1.816.093 tỷ đồng, Vietcombank lại là nhà băng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhất nhóm với 8,5%.

Về tổng huy động (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá), BIDV đạt 2.671.537 tỷ đồng, tăng 9,1%; trong đó tiền gửi khách hàng là 2.360.525 tỷ đồng (tăng 6,2%) và giấy tờ có giá đạt 311.013 tỷ đồng (tăng 38,0%). VietinBank ghi nhận tổng huy động 2.067.388 tỷ đồng, tăng 5,1%; cụ thể, tiền gửi khách hàng tăng 8,4% lên 1.944.301 tỷ đồng, nhưng giấy tờ có giá giảm 29,3% xuống còn 123.087 tỷ đồng.

Với Vietcombank, tổng huy động đạt 1.829.095 tỷ đồng, tăng 7,6%; trong đó tiền gửi khách hàng tăng 6,5% lên 1.781.703 tỷ đồng và giấy tờ có giá tăng 74,9% lên 47.392 tỷ đồng.

Xét về tương quan, tiền gửi khách hàng tại BIDV và Vietcombank đều tăng chậm hơn dư nợ cho vay (6,2% so với 8,0% và 6,5% so với 8,5%). Trong khi đó, VietinBank là ngân hàng duy nhất trong nhóm có tốc độ tăng tiền gửi nhanh hơn dư nợ.

Về chất lượng tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) của ba ngân hàng đạt 86.085 tỷ đồng. Trong đó, BIDV ghi nhận quy mô nợ xấu lớn nhất với 47.486 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng nợ xấu của cả nhóm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tương ứng ở mức 1,85%, tăng 0,38 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Đứng thứ hai là VietinBank với khối nợ xấu 25.781 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 1,20% (tăng 0,10 điểm phần trăm). Vietcombank duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp nhất nhóm ở mức 0,71% với giá trị tuyệt đối là 12.818 tỷ đồng (tăng 0,13 điểm phần trăm).

Tương ứng với bức tranh nợ xấu, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (số dư dự phòng rủi ro cho vay trên nợ xấu) cũng ghi nhận sự phân hóa. Vietcombank tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ bao phủ lên tới khoảng 243%. Theo sau là VietinBank với mức bao phủ khoảng 160%. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BIDV ở mức thấp nhất nhóm, đạt khoảng 73%, sụt giảm đáng kể so với mức khoảng 100% ghi nhận vào thời điểm cuối năm 2025.

Về quy mô nhân sự và thu nhập, Vietcombank đang là ngân hàng chi trả mức thu nhập bình quân cao nhất nhóm với khoảng 64,4 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh chi phí nhân viên chín tháng của ngân hàng tăng mạnh 28,5% lên 13.489 tỷ đồng, dù quy mô nhân sự giảm 197 người so với đầu năm, xuống còn 23.260 người.

Theo sau là VietinBank với mức thu nhập bình quân khoảng 54,2 triệu đồng/người/tháng. Trong chín tháng, nhà băng này đã chi 11.844 tỷ đồng (tăng 15,6%) cho tổng số 24.277 nhân sự.

Đối với BIDV, đây là ngân hàng duy trì quy mô nhân sự đông nhất nhóm với 28.769 người. Tổng chi phí nhân viên của BIDV trong kỳ đạt 12.510 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ, tương ứng mức thu nhập bình quân của nhân viên đạt khoảng 48,3 triệu đồng/người/tháng.