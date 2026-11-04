Từ đâu DIC Group có hơn 5.000 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi?

Doanh thu tài chính “gồng gánh” lợi nhuận 9 tháng

Quý III/2026, doanh thu thuần của DIC Group đạt 761 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do là mảng kinh doanh bất động sản và bán thành phẩm giảm mạnh, lần lượt giảm 46% và 69%. Vì vậy, lợi nhuận gộp giảm 51%, đạt 160 tỷ đồng.

Trong quý, hoạt động tài chính là điểm sáng khi ghi nhận doanh thu 71 tỷ đồng, tăng 25 lần, do ghi nhận khoản thu từ việc bán các khoản đầu tư.

Với việc chi phí tài chính tăng 56% (đạt 78 tỷ đồng), chi phí quản lý neo ở mức cao (41 tỷ đồng, chỉ giảm 6%) cùng khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết (8 tỷ đồng), DIC Group chỉ có thể kết thúc quý III/2026 với khoản lãi trước thuế 96 tỷ đồng, giảm 63% và lãi sau thuế 69 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.519 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, do doanh thu bất động sản giảm 14%, doanh thu bán thành phẩm giảm 86%. Lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ đồng, giảm 48%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 15,9%.

Doanh thu tài chính 9 tháng tăng trưởng ấn tượng, gấp 5 lần, đạt 216 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi/cho vay tăng mạnh (tăng 6 lần, đạt 126 tỷ đồng). Do đó, DIC Group tổng kết 9 tháng với khoản lãi trước thuế 242 tỷ đồng, chỉ giảm 11% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 202 tỷ đồng, tăng 1,3%.

Năm 2026, DIC Group đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 50,6% mục tiêu doanh thu và 33,6% mục tiêu lợi nhuận.

Nguồn gốc khoản tiền gửi lớn

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DIC Group đạt 20.028 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự suy giảm của các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, lần lượt giảm 2,2% (còn 5.879 tỷ đồng, chiếm 29%) và giảm 6% (còn 6.208 tỷ đồng, chiếm 31%).

Đặc biệt hơn cả là biến động của quy mô tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền trong 9 tháng đã giảm 2.998 tỷ đồng, tương đương giảm 91%, xuống còn 281 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tăng 20 lần lên 4.871 tỷ đồng (nằm trong khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có tổng quy mô 5.091 tỷ đồng, tăng 4.670 tỷ đồng, tức tăng 12 lần so với đầu năm, chiếm 25,4% tổng tài sản).

Sự gia tăng của khoản tiền gửi này mới chỉ xuất hiện từ quý II và tiếp diễn trong quý III, là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên khoản doanh thu tài chính lớn cho DIC Group.

Khoản tiền gửi lớn này đến từ ít nhất 2 nguồn. Một là DIC Group cơ cấu lại kỳ hạn tiền gửi, khi chuyển một lượng tiền lớn ở khoản “tiền và tương đương tiền” sang “đầu tư tài chính ngắn hạn”. Hai là công ty đem tiền trả trước của khách mua bất động sản gửi ngân hàng.

Báo cáo cho biết tính đến cuối tháng 9/2026, DIC Group có khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lên tới 2.464 tỷ đồng (giảm 19% so với đầu năm). Bên cạnh đó, công ty ghi nhận giá trị khách hàng đặt chỗ mua bất động sản lên tới 4.546 tỷ đồng, tăng 3 lần so với đầu năm (nằm trong khoản “phải trả ngắn hạn khác” với tổng quy mô 4.993 tỷ đồng, tăng 2,4 lần).

Dựa vào nguồn tiền dồi dào này, DIC Group có thể rũ bỏ gánh nặng nợ vay. Cho đến 30/9/2026, giá trị nợ vay chỉ còn 1.265 tỷ đồng, giảm 43% so với đầu năm. Dòng tiền chi trả lãi vay trong 9 tháng cũng chỉ là 109 tỷ đồng, bằng gần một nửa cùng kỳ năm trước.

Về cơ bản, DIC Group vẫn có dư địa vay mượn lớn nếu xét trên hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu. Bởi với vốn chủ sở hữu lên tới 10.251 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm, hệ số này chỉ là 0,95 lần.