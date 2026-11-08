Cư dân chung cư Đại Thanh: "Tôi năm nay 90 tuổi, chỉ muốn sống nốt những ngày cuối đời ở đây, không phải di dời"

"Tôi năm nay 90 tuổi, chỉ muốn sống nốt những ngày cuối đời ở đây"

Cụ ông Nguyễn Tiến Bộ, 90 tuổi, sống tại tầng 27 tòa CT10B chung cư Đại Thanh đang sống cùng vợ và người con trai tại một căn hộ gần 40m². Gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn, hai cụ đã già, chỉ mình cụ ông có lương hưu. Cụ bà năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn hằng ngày đi gom bìa, ve chai để trang trải cuộc sống.

Người con trai Nguyễn Anh Thắng, 46 tuổi, cũng không có công việc ổn định, mưu sinh bằng nghề chở hàng gần nhà. Cả gia đình chỉ có căn nhà nhỏ là tài sản duy nhất để bám trụ ở Hà Nội.

Cụ Nguyễn Tiến Bộ tại căn nhà đang có thông tin bị di dời. Ảnh: Dương Nhung.

Trước thông tin tòa nhà có thể bị phá bỏ, cụ Bộ rất buồn rầu, chia sẻ: "Tôi năm nay 90 tuổi rồi, chỉ mong muốn sống nốt những ngày cuối đời ở đây, không muốn di dời vì gia đình đang ổn định nhiều năm nay, dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hơn nữa, hàng xóm ở đây đều rất thân thiết".

Nhiều hàng xóm khi biết thông tin có thể nhà bị phá dỡ cũng đều rất hoang mang, cố gắng động viên nhau, chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Căn nhà nhỏ nơi cả gia đình cụ Bộ đang sinh sống tại CT10B. Ảnh: Dương Nhung.

Chị Hà Thuỷ, tầng 10 tòa CT10B chia sẻ với PV Dân Việt, hiện chị đang là mẹ đơn thân, nhà có hai mẹ con. Một mình chị làm cật lực vừa nuôi con, vừa trả nợ, khó khăn lắm mới hết nợ, tưởng sẽ đỡ vất vả hơn một chút nhưng không được.

"Căn nhà là tài sản duy nhất của chị và con, chị vất vả đi làm thuê, chịu nhiều cơ cực, bây giờ nếu phải di dời, thật sự rất khó khăn, không biết nương tựa vào ai"

Nhiều cư dân "sốc khi có thông tin nhà bị phá dỡ dù nhà có sổ hồng", vẫn còng lưng gánh lãi ngân hàng mỗi tháng

Chị Quỳnh Anh, tầng 17, toà CT8B cho biết, gia đình chị mua nhà gần thời điểm năm 2025, khi đó, giá chung cư ở thị trường đang lên khá cao. Chị mua căn nhà có diện tích 59m2 với giá gần 3 tỉ đồng, đã có sổ hồng. Bản thân tưởng chừng rất yên tâm vì căn thuộc tầng 17, không phải tầng vi phạm nhưng khoảng một tuần nay, có thông tin cả toà nhà từ tầng 6-32 bị phá dỡ khiến mọi việc xáo trộn.

Gia đình chị có hai con nhỏ và mẹ già 80 tuổi nên mong muốn mua nhà ở Đại Thanh để có nơi an cư, ổn định cuộc sống tại thủ đô.

"Cả gia đình rất mừng vì đâu phải ai cũng có điều kiện mua nhà ở Hà Nội, ước mơ các con có nơi ở đàng hoàng, mong muốn mẹ già có căn nhà vui vầy cùng con cháu, để hai vợ chồng yên tâm làm việc. Thế nhưng khoảng một tuần nay, tôi đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, bất an, lo lắng, đêm nào cũng mất ngủ".

Tòa nhà CT10B chung cư Đại Thanh. Ảnh: Dương Nhung

Hiện, sổ đỏ của căn nhà vẫn cắm tại ngân hàng với khoản vay 1 tỉ đồng, giờ nợ chưa trả, ngân hàng lại thúc giục bổ sung tài sản hoặc tất toán nợ, nhà lại có thông tin phá dỡ, đối với gia đình là cú sốc quá lớn.

Mong muốn của chị và nhiều người dân khác lúc này chỉ mong được giữ lại nhà, không phải di dời để yên tâm lo làm, trả nợ.

Cùng hoàn cảnh, chị Vũ M., tầng 27, toà CT10B cũng đang trong hoàn cảnh mỗi tháng gánh nợ 10 triệu tiền vay ngân hàng mua nhà với khoản nợ 500 triệu đồng.

"Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, không tập trung làm việc được, suốt ngày nghe ngóng thông tin về ngôi nhà mình đang ở trên báo trí, mạng xã hội sốt ruột lắm".

Chị mua nhà cách đây 4 năm, hai vợ chồng cật lực làm ăn nuôi con. Cư dân chung cư Đại Thanh đa phần là người lao động, công nhân, viên chức thu nhập thấp. Nhiều người từ tỉnh lẻ lên Hà Nội và bám trụ lại thủ đô, sống rất tình cảm và đoàn kết. Thế nên, khi có thông tin nhà bị phá dỡ, ai cũng buồn, hàng xóm ngày nào cũng sang hỏi han tình hình.

Đặc biệt, ở quê bố mẹ hai bên, họ hàng cũng nghe thông tin trên báo đài nên ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin lo lắng cùng khiến vợ chồng em cũng thêm nhiều áp lực, chỉ biết động viên mọi người yên tâm.