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3 cây cảnh được ví như 'nam châm hút lộc', nhà thiếu sáng vẫn xanh tốt quanh năm

Sự kiện: Cây cảnh hoa cảnh

Nhà thiếu sáng vẫn có thể trồng cây xanh nếu chọn đúng loại. 3 loại cây cảnh dưới đây đều dễ chăm sóc, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, bình an và sự bền vững.

3 cây cảnh được ví như &#39;nam châm hút lộc&#39;, nhà thiếu sáng vẫn xanh tốt quanh năm - 1

Cây cảnh dân dã tựa trăm tràng pháo đỏ rực treo trước cửa, xua đuổi tà ma, chiêu an gọi lộc suốt bốn mùa
Cây cảnh dân dã tựa trăm tràng pháo đỏ rực treo trước cửa, xua đuổi tà ma, chiêu an gọi lộc suốt bốn mùa

Cây cảnh liễu pháo trước cửa chẳng khác nào treo một tràng pháo không bao giờ tắt, trong suốt cả năm, như một lời chúc phúc bền bỉ theo thời gian.

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Theo Bách Hợp (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/3-cay-canh-duoc-vi-nhu-nam-cham-hut-loc-n...

-08/11/2026 10:00 AM (GMT+7)
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