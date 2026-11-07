Việt Anh - Quỳnh Nga ngày càng thắm thiết sau khi công khai yêu nhau, hé lộ tổ ấm đang dần hình thành

Mới đây, diễn viên Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bạn trai Việt Anh trên trang Facebook cá nhân. Cả hai cùng tham dự một sự kiện tại Hà Nội, không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước ống kính. Những khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Tạp chí điện tử Sao Star cho hay.

Trong bộ ảnh, Quỳnh Nga nổi bật với chiếc đầm dạ hội ánh vàng ôm sát, thiết kế cúp ngực kết hợp những đường đính kết cầu kỳ. Trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn và phong cách quyến rũ. Trong khi đó, Việt Anh lựa chọn áo sơ mi đen có chi tiết bắt sáng, phối cùng quần âu đồng màu. Đáng chú ý, Quỳnh Nga và Việt Anh liên tục có những tương tác tình cảm. Nam diễn viên chủ động nắm tay, để bạn gái khoác tay khi di chuyển. Trong một số bức ảnh, Việt Anh còn ôm eo Quỳnh Nga, trong khi nữ diễn viên đặt tay lên vai bạn trai và mỉm cười nhìn anh.

Không chỉ tạo dáng trước ống kính, Quỳnh Nga và Việt Anh còn được ghi lại những khoảnh khắc trò chuyện, nhìn nhau đầy tình cảm giữa không gian sự kiện. Sự thoải mái của cả hai cho thấy mối quan hệ đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn họ còn giữ kín chuyện hẹn hò.

Tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian dài liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Nam diễn viên tiết lộ cả hai đã yêu nhau khoảng một năm trước khi quyết định công khai. Trước đó, Quỳnh Nga và Việt Anh vốn là những đồng nghiệp thân thiết, cùng sinh hoạt trong một nhóm bạn gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hai người từng hợp tác trong bộ phim Sinh Tử, thường xuyên xuất hiện chung tại các buổi gặp gỡ, sự kiện và những chuyến du lịch.

Việt Anh cho biết anh và bạn gái, diễn viên Quỳnh Nga, vừa thống nhất bản thiết kế và đang tiến hành hoàn thiện nội thất cho tổ ấm chung. Anh kỳ vọng được về nhà mới trước Tết Nguyên đán. Ngôi sao cho hay.

Cơ ngơi cao 5 tầng, rộng 100 m2 mỗi mặt sàn, được thiết kế nội thất theo phong cách tân cổ điển hiện đại với hai tông màu trắng - be chủ đạo.

Biệt thự rộng thoáng, với phòng ăn rộng rãi.

Các chi tiết trong nhà được chăm sóc tỉ mỉ.

Phòng khách được thông với phòng ăn và bếp, tạo không gian mở, giúp tối ưu diện tích, có thể đón tiếp đông đảo bạn bè.

Quỳnh Nga cho biết bên cạnh việc thể hiện phong cách riêng, cô hướng đến tiêu chí tối ưu diện tích và công năng sử dụng khi xây nhà.

Phòng ngủ chính của cặp diễn viên có điểm nhấn là vách ngăn kính với phòng tắm giống với nhiều resort, khách sạn 5 sao họ từng lưu trú.

Họ cũng thiết kế sẵn phòng trẻ em để chuẩn bị việc có con chung sau này. Quỳnh Nga và bạn trai muốn thuận theo tự nhiên, chờ duyên trời cho trong chuyện con cái.

Việt Anh chiều lòng bạn gái khi thiết kế riêng phòng thay đồ dành cho sở thích trưng bày nước hoa, phụ kiện cũng như các món đồ thời trang.

Các không gian sảnh, hành lang đều được chăm chút từng chi tiết theo sở thích nữ chủ nhân.