Hơn 20 ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất 1,5 - 2%.

Sáng 4/11, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc giảm lãi suất tiền gửi và cho vay.

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Trong đó, yêu cầu các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi, đồng thời giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới phát sinh.

Đối với lãi suất cho vay, mức giảm được định hướng từ 1,5 - 2%/năm, áp dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: Như Ý

Các giải pháp nêu trên đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Cụ thể, khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nước ngoài đã điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết, với mức giảm bình quân phổ biến khoảng 0,5%/năm. Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm phổ biến từ 0,5 - 0,7%/năm.

“Việc điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết là tiền đề quan trọng, tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước”, Phó Thống đốc cho hay.

Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới đã giảm khoảng 0,4% so với tháng trước. Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới phát sinh trong giai đoạn cuối tháng 10 đã giảm khoảng 0,2 - 0,5%.

Phó Thống đốc cho biết, đã có trên 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%.

Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn đang được triển khai như cho vay qua đêm, cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn, ông Hà thông tin, ngày 1/11, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai thêm công cụ hoán đổi đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng.

“Đây là giải pháp nhằm hỗ trợ nguồn vốn trung hạn tương đối cho các tổ chức tín dụng, qua đó giúp hệ thống tăng cường khả năng thanh khoản và góp phần hỗ trợ giảm lãi suất trong thời gian tới”, ông Hà nói.

Điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế

Trong thời gian tới, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hơn 20 ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất 1,5 - 2%.

Về điều hành thanh khoản và lãi suất, ông Hà khẳng định sẽ điều hành chủ động nhằm cung ứng nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ xu hướng giảm lãi suất.

Đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đối với những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế của thị trường trong nước và quốc tế, phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Nói thêm về việc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ thông tin, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, đảm bảo việc giảm lãi suất thực chất.