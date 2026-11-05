NHNN: Sẽ xử lý ngân hàng không thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn ở mức cao nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng, trong khi diễn biến kinh tế thế giới phức tạp, áp lực lạm phát và lãi suất tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh đó, NHNN đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản, giảm mặt bằng lãi suất và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Theo ông Hà, thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại được yêu cầu giảm 0,5-1%/năm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, qua đó tạo dư địa giảm mặt bằng lãi suất chung. Đối với lãi suất cho vay, NHNN yêu cầu giảm 1,5-2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Bước đầu, các giải pháp này đã mang lại kết quả tích cực. Về lãi suất niêm yết, các ngân hàng đã đồng loạt giảm khoảng 0,5%/năm đối với tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo chỉ đạo của NHNN.

Trong đó, mức giảm bình quân tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng nước ngoài phổ biến khoảng 0,5%/năm. Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất huy động niêm yết giảm từ 0,5-0,7%/năm.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời phóng viên về vấn đề điều hành lãi suất - Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thống đốc NHNN đánh giá, việc giảm lãi suất huy động có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Đối với lãi suất thực tế, số liệu thống kê của NHNN cho thấy, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới tính đến đầu tháng 10 giảm khoảng 0,4% so với thời điểm đầu tháng. Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với các khoản vay phát sinh mới vào cuối tháng 10 giảm 0,2-0,5% so với kỳ báo cáo đầu tháng 10.

Bên cạnh đó, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 0,5-2%/năm.

Bên cạnh việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm lãi suất, NHNN cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh khoản và bổ sung nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, NHNN đang thực hiện các công cụ điều tiết như nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn.

Đáng chú ý, ngày 3/11, NHNN đã thông báo triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng. Đây là giải pháp nhằm bổ sung nguồn vốn có kỳ hạn tương đối dài, hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.

Theo ông Hà, việc triển khai thêm công cụ này sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn vốn, cải thiện thanh khoản, tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Về định hướng điều hành thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, NHNN sẽ chủ động điều tiết thanh khoản, cung ứng vốn cho thị trường nhằm hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất. Chính sách tỷ giá tiếp tục được điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, cung cầu ngoại tệ và tình hình kinh tế vĩ mô.

Đối với hoạt động tín dụng, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến trong hai tháng cuối năm, bảo đảm dòng vốn được phân bổ đúng mục tiêu, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quy trình, thủ tục cấp tín dụng, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

Riêng với mặt bằng lãi suất, NHNN sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các giải pháp giảm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý theo quy định. Ngoài ra, NHNN sẽ tiếp tục triển khai các công cụ hỗ trợ thanh khoản, bổ sung nguồn vốn cho hệ thống tổ chức tín dụng, góp phần tạo dư địa giảm lãi suất và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.