Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/11 tăng rất mạnh, người mua vẫn lỗ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 8/11 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 141 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/11, giá vàng trong nước ngày 8/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 8/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 8/11, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 1 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 8/11, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 136,5 –140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/11 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.070 USD/ounce, tăng 195 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.079 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch tăng giá rất mạnh, chốt tuần tiến gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến mức tăng vượt mốc quan trọng 4.000 USD/ounce sau một tuần biến động mạnh.

Lợi suất giảm hỗ trợ giá vàng, bởi kim loại quý này không tạo ra thu nhập từ lãi, do đó trở nên hấp dẫn hơn tương đối khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Đồng USD cũng suy yếu sau kết quả bầu cử, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng trước khi phục hồi nhẹ.

Tuy nhiên, vàng vẫn đối mặt với nguy cơ bị bán ra trong ngắn hạn khi những nhà đầu tư chịu khoản lỗ lớn trên thị trường cổ phiếu phải thanh lý các tài sản khác để huy động tiền mặt hoặc đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Hoạt động này có thể tạm thời gây sức ép lên giá vàng thế giới, ngay cả khi bất ổn trên thị trường nói chung vẫn hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.070 USD/ounce (tương đương khoảng 126,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 8/11, giá vàng ngày 9/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.