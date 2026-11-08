Cần công bằng với người nộp thuế: Tiền thuế nộp thừa, vì sao nhiều người chọn… bỏ? (Bài 1)

LTS: Khi người dân, doanh nghiệp nộp thiếu hoặc chậm thuế, họ có thể bị tính tiền chậm nộp, xử phạt, dừng xuất cảnh hay thậm chí xử lý hình sự nếu đủ căn cứ. Nhưng khi bị thu sai hoặc nộp thừa, việc nhận lại tiền thuế đôi khi lại không dễ dàng, thậm chí phải mất nhiều thời gian, công sức khiếu nại. Loạt bài "Cần công bằng với người nộp thuế" phản ánh những bất cập trong thu, nộp và hoàn thuế, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan thuế và quyền được minh bạch, quyền được công bằng của người nộp thuế. Qua đó, tiến tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa tác vụ, minh bạch và công bằng trong cả quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác quản lý thu, nộp và hoàn thuế.

Khi làm thủ tục giải thể công ty, chị T.V, ở Hà Nội, bất ngờ được cơ quan thuế thông báo còn nộp thừa 8 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, nhân viên thuế đề nghị chị nên từ bỏ khoản tiền nộp thừa nếu muốn thủ tục giải thể công ty diễn ra nhanh chóng.

“Nếu muốn nhận lại số tiền này, cơ quan thuế phải lục lại hồ sơ, đối chiếu doanh thu và các chi phí liên quan. Nhân viên thuế khuyên tôi cách nhanh nhất là viết giấy từ chối khoản tiền này”, chị V. kể.

"Tôi không hiểu vì sao phải từ chối tiền của mình"

Cầm văn bản từ chối nhận lại tiền thuế nộp thừa trên tay, chị V. không khỏi băn khoăn. Chị lo rằng nếu không ký, chưa biết đến bao giờ công ty mới hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế để giải thể. Trong khi đó, thời gian hoàn trả khoản tiền nộp thừa chị đã gặng hỏi nhưng không được xác định cụ thể.

Nếu hồ sơ còn thiếu, chị có thể phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Thời gian và chi phí bỏ ra thậm chí có thể lớn hơn số tiền thuế được nhận lại.

Sau khi cân nhắc, chị V. quyết định từ bỏ khoản tiền 8 triệu đồng. “Đây là số tiền không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn. Điều khiến tôi thấy bất công là mình không thể nhận lại tiền của mình một cách dễ dàng nhất”, chị V. nói.

Một người dân đồng ý ký vào biên bản không nhận lại tiền nộp thừa. Ảnh: NVCC

Là chủ doanh nghiệp ở Hà Nội, ông Đ.H. khá bất ngờ khi kế toán trình văn bản có tên “Cam kết không nhận lại tiền thuế nộp thừa”. Trong văn bản có ghi mã số thuế của ông, số tiền nộp thừa hơn 4 triệu đồng cùng nội dung cam kết không nhận lại khoản tiền này.

"Mình nộp thuế thì không được thiếu một đồng, vậy tại sao nộp thừa lại phải từ chối nhận lại tiền của mình?", ông Đ.H. trăn trở.

Ông cho biết, kế toán giải thích cán bộ thuế đề nghị ông ký cam kết không nhận lại tiền thuế nộp thừa vì việc tra cứu hồ sơ hoàn trả mất nhiều thời gian.

"Tôi rất ngỡ ngàng. Đã xác định được số thuế nộp thừa thì phải có căn cứ, dữ liệu rõ ràng. Vậy tại sao việc trả lại tiền cho người nộp thuế lại trở thành thủ tục mất thời gian đến mức phải đề nghị họ từ bỏ quyền lợi của mình?. Nếu chỉ vì ngại mất công tra cứu mà yêu cầu người dân, doanh nghiệp từ chối nhận lại tiền thì thật khó chấp nhận", ông bức xúc.

Ông Đ.H. cho rằng, Đảng và Nhà nước luôn yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ nhân dân. Vì vậy, nếu người dân, doanh nghiệp nộp thừa thuế nhưng gặp khó khăn khi nhận lại tiền sẽ dễ mất niềm tin. Ông cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc, đồng thời đặt câu hỏi liệu lãnh đạo ngành thuế đã nắm được cách xử lý này hay chưa.

Chị N.L.H., kế toán một công ty tại Hà Nội cho biết, trong quá trình làm việc với cơ quan thuế, chị gặp trường hợp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa được bù trừ vào các kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có những khoản từ 1-10 triệu đồng mà doanh nghiệp phải từ chối nhận lại do lo ngại việc rà soát hồ sơ, sổ sách sẽ phát sinh thêm công việc và chi phí.

Cơ quan thuế thu sai, người dân có được trả lãi?

Không chỉ vướng mắc khi nhận lại tiền thuế nộp thừa, mới đây, báo chí phản ánh trường hợp ông N.X.H., ngụ tại xã Tân Định, thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cũ, bị cơ quan thuế thông báo yêu cầu nộp bổ sung tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp.

Tháng 9/2024, ông H. đã nộp hơn 63,91 triệu đồng tiền thuế, phí theo thông báo ban đầu của Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, cơ quan thuế ra thông báo điều chỉnh, yêu cầu ông nộp thêm hơn 8,17 triệu đồng, gồm tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Nếu nộp chậm, ông còn phải tự tính và nộp tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày.

Ngày 20/2/2025, ông H. đã nộp đủ khoản tiền bổ sung và tiền chậm nộp theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau đó, ông phát hiện việc thu thêm số tiền trên là trái Luật Đất đai và các quy định pháp luật hiện hành.

Một số người khá thất vọng vì việc trả tiền thừa khó khăn. Ảnh: AI

Ông liên tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan của tỉnh Khánh Hòa trong hơn một năm. Đến ngày 31/7/2026, ông mới được hoàn trả hơn 8,17 triệu đồng tiền gốc đã nộp thừa do cơ quan thuế thu sai.

Tuy nhiên, việc nhận lại tiền gốc chưa khép lại vụ việc. Thuế cơ sở 1 tỉnh Khánh Hòa sau đó trả lời không giải quyết yêu cầu trả lãi đối với khoản tiền ông H. đã phải nộp trong gần 1,5 năm, vì pháp luật hiện hành không có quy định.

Không đồng tình với trả lời này, ông tiếp tục gửi đơn đến UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị giải quyết.

Theo ông H., yêu cầu trả cả tiền lãi không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân. Ông còn mong tỉnh Khánh Hòa xem xét, chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi công bằng cho những người dân khác có thể gặp trường hợp tương tự.

Cần giúp người nộp thuế sớm nhận lại tiền

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho biết một thực tế đang diễn ra là người nộp thuế nộp thừa tiền thuế nhưng gặp khó khăn khi muốn nhận lại. Nhiều trường hợp phải ký “Văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa” trong tâm trạng bức bối và cam chịu.

Trong khi đó, người nộp thuế nợ tiền thuế lại phải đối mặt với nhiều biện pháp cứng rắn để thu hồi nợ, từ phong tỏa tài khoản, tính tiền chậm nộp, công khai thông tin trên các phương tiện đại chúng đến cấm xuất cảnh.

Theo ông Tuấn, cách xử lý này đặt ra vấn đề về tính công bằng trong quản lý thuế. Người nộp thuế cần cảm nhận được sự công bằng khi thực hiện nghĩa vụ. Khi niềm tin giữa người nộp thuế và cơ quan thuế được củng cố, người dân, doanh nghiệp sẽ có động lực tuân thủ pháp luật tốt hơn, qua đó góp phần giảm chi phí giám sát và chi phí xã hội.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas. Ảnh: NVCC

Ngược lại, nếu thiếu sự công bằng, việc thực hiện nghĩa vụ thuế và giám sát tuân thủ có thể rơi vào vòng luẩn quẩn, khiến cả cơ quan quản lý lẫn người nộp thuế phải tốn thêm thời gian, công sức.

Một chuyên gia ngành thuế cũng khẳng định thủ tục hoàn thuế hiện đã được số hóa, nhưng một số hồ sơ vẫn phải bổ sung giấy tờ, giải trình, xác minh qua nhiều bước, khiến người nộp thuế mất thời gian, phát sinh chi phí và chậm nhận lại tiền của mình.

“Quản lý thuế nghiêm minh không chỉ là thu đúng, thu đủ mà còn phải hoàn trả đúng, kịp thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nộp thuế”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trường hợp nào không được hoàn trả tiền thuế nộp thừa? Theo Cục Thuế, Điều 15 Luật Quản lý thuế quy định khoản nộp thừa được bù trừ với số tiền phải nộp hoặc hoàn trả theo quy định.Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp không hoàn trả khoản nộp thừa. Trong đó, có trường hợp người nộp thuế từ chối nhận lại khoản tiền và trường hợp đã quá 10 năm kể từ ngày nộp vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không đề nghị hoàn trả, không thực hiện bù trừ nghĩa vụ phải nộp.

(Còn nữa...)