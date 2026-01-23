So kè giá trị đội hình U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc trước trận tranh hạng 3 U23 châu Á

Bất ngờ về thành tích đối đầu

Trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1. Trước đó, ở vòng bán kết, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng U23 Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc. Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, U23 Hàn Quốc nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Nhật Bản.

Trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là dịp để HLV Kim Sang Sik đối đầu với đội bóng quê hương. Đây cũng là một thử thách mang tính biểu tượng để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Tuy nhiên, trước trận đấu này U23 Việt Nam không nhận được sự ủng hộ của những thống kê lịch sử cũng như giá trị đội hình.

U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc ở vòng bán kết - Ảnh VFF

Xét về lịch sử đối đầu, theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc gặp nhau 4 lần trong các giải đấu chính thức. Kết quả, U23 Việt Nam giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Chiến thắng duy nhất của chúng ta với tỷ số 1-0 ở trận đấu tại vòng loại Olympic khu vực châu Á vào năm 1991.

Ở các kỳ U23 châu Á 2018 và 2022, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều gặp nhau. Ở giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam để thua 1-2 trước đội bóng xứ sở kim chi ở vòng loại và vòng bảng ở VCK giải đấu.

Trong khi đó, ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc với tỉ số 1-1.

Trong năm 2025, hai đội đã gặp nhau hai trận đều tại các giải giao hữu. Tháng 3/2025, U22 Hàn Quốc đã hòa U22 Việt Nam 1-1. Đến tháng 11/2025, U22 Hàn Quốc vượt qua U22 Việt Nam 1-0 tại Panda Cup ở Trung Quốc, với pha lập công duy nhất của Kim Myung-jun.

Đội hình của U23 Hàn Quốc được định giá bao nhiêu tiền?

Ngoài thành tích đối đầu lép vế trước U23 Hàn Quốc, định giá đội hình của U23 Việt Nam cũng kém hơn đội bóng xứ sở kim chi.

Theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt, giá trị đội hình của U23 Việt Nam trước trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc vẫn đứng ở mức 3,13 triệu euro.

Trong đó, đội trưởng Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn đang là hai cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình U23 Việt Nam với mức 300 nghìn euro. Đứng ngay phía sau là tiền vệ Nguyễn Thái Sơn với định giá 250 nghìn euro.

ĐT U23 Việt Nam có 3 cầu thủ được định giá ở mức 200 nghìn euro là thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Vickto Lê và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng. 3 cầu thủ được định giá 150 nghìn euro gồm hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Lê Văn Thuận và tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc.

Cùng với đó, đội hình U23 Việt Nam có 5 cầu thủ được định giá 125 nghìn euro gồm tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Phạm Lý Đức, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, hậu vệ Võ Anh Quân, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

3 cầu thủ được định giá 100 nghìn euro gồm tiền vệ Phạm Minh Phúc, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và thủ môn Cao Văn Bình; 3 cầu thủ được định giá 75 ghìn euro gồm hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ Nguyễn Công Phương; 1 cầu thủ được định giá 50 nghìn euro là tiền vệ Nguyễn Lê Phát, cầu thủ được định giá thấp nhất là hậu vệ Lê Văn Hà với 25 nghìn euro, trong khi thủ môn Phạm Đình Hải không được định giá.

Định giá đội hình của U23 Hàn Quốc lên tới 4,85 triệu euro trước trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 với U23 Việt Nam - Ảnh AFC.

Bên kia "chiến tuyến", 23 cầu thủ U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 với U23 Việt Nam được định giá 4,85 triệu euro.

Trong đó, hậu vệ Min-ha Shin là cầu thủ được định giá cao nhất của U23 Hàn Quốc với mức giá 600 nghìn euro, đứng ngay phía sau là tiền vệ Sang-yun Kang với mức định giá 550 nghìn euro. Cầu thủ được định giá cao thứ 3 của đội bóng xứ sở Kim chi là tiền vệ Dong-jin Kim với mức giá 350 nghìn euro.

U23 Hàn Quốc có 2 cầu thủ được định giá ở mức 300 nghìn euro là hậu vệ Geon-hee Lee và tiền đạo Seong-jin Kang. Hậu vệ Hyeon-yong Lee và Min-jun Kang cùng được định giá 275 nghìn euro; tiền vệ Ji-hoon Jeong và hậu vệ Chan-wook Lee cùng được định giá 225 nghìn euro... cầu thủ được định giá thấp nhất trong đội hình của U23 Hàn Quốc là hậu vệ Hyun-seo Bae với giá 50 nghìn euro.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang có phong độ ấn tượng ở giải năm nay với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước khi dừng bước ở bán kết trước U23 Trung Quốc. Trong bối cảnh U23 Hàn Quốc chịu nhiều áp lực và chỉ trích vì lối chơi thiếu hiệu quả trước U23 Nhật Bản ở bán kết, đoàn quân HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ: Lần đầu tiên đánh bại đối thủ “xứ Kim chi”.