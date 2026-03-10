Xăng dầu tăng giá sốc: Doanh nghiệp vận tải chật vật, đường sắt tăng giá vé

Biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, kéo theo giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh tăng. Diễn biến này đang tạo áp lực đáng kể lên hoạt động của các doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam, trong khi nhiều đơn vị vẫn tạm thời giữ nguyên giá cước để theo dõi tình hình.

Các doanh nghiệp vận tải đang chịu nhiều áp lực về chi phí trước biến động giá xăng, dầu tăng liên tục thời gian qua do chiến sự tại Trung Đông.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lúc 15h ngày 5/3 của được liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, xăng RON 95-III tăng 2.189 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 1.926 đồng/lít, lên 21.449 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh, trong đó dầu diesel tăng 3.758 đồng/lít, lên 23.037 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít, lên 26.601 đồng/lít.

Tuy nhiên, đến phiên điều chỉnh 15h chiều 7/3/2025, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 3.777 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 25.226 đồng/ lít; xăng RON95 tăng 4.707 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/ lít;

Dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 30.239 đồng/ lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 35.091 đồng/ lít; dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg, giá bán lẻ hơn 21.327 đồng/ lít.

Dự kiến giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo giá tăng của xăng dầu thế giới trong chiều 10/3. Theo các doanh nghiệp, nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí vận hành, do đó việc giá xăng dầu tăng nhanh đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Doanh nghiệp vận tải “ngấm đòn”

Ông Đỗ Văn Bằng, đơn vị điều hành hãng xe Sao Việt, cho biết chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 35–40% tổng chi phí của doanh nghiệp vận tải.

“Chi phí xăng dầu chiếm 35–40% chi phí trên doanh thu của doanh nghiệp, cứ thu được 1 triệu đồng thì phải chi khoảng 350.000–400.000 đồng cho nhiên liệu, chưa kể các chi phí vận hành khác,” ông Bằng cho biết.

Doanh nghiệp vận tải vẫn giữ nguyên giá vé đồng thời tìm các giải pháp tiết giảm chi phí để duy trì hoạt động trước bối cảnh giá xăng, dầu tăng rất cao

Theo ông Bằng, dù chi phí đầu vào tăng mạnh nhưng hiện doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá vé. Thay vào đó, đơn vị đang chủ động cắt giảm các khoản chi phí vận hành khác để cân đối tài chính. Tuy nhiên, nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ phải tính đến phương án điều chỉnh giá vé.

Đại diện nhà xe Việt Anh chạy tuyến Lai Châu – Hưng Yên cũng cho biết doanh nghiệp vẫn đang theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và chưa có kế hoạch tăng giá cước. Việc giữ nguyên giá vé nhằm bảo đảm quyền lợi cho hành khách trong bối cảnh chi phí sinh hoạt của người dân cũng đang gia tăng.

Theo các doanh nghiệp, việc điều chỉnh giá cước vận tải không thể thực hiện ngay lập tức. Các đơn vị phải lập phương án giá mới, kê khai chi phí cấu thành, gửi cơ quan quản lý xem xét và phê duyệt trước khi áp dụng.

“Thời gian tới, nếu giá dầu tăng đột biến, đơn vị sẽ tính toán phương án tăng giá vé phù hợp. Các doanh nghiệp vận tải cũng loay hoay chưa biết tăng giá thế nào để phù hợp với biến động giá xăng dầu. Hy vọng mọi thứ sẽ được điều chỉnh phù hợp không thì cả doanh nghiệp lẫn người dân đều gặp khó khăn”, ông Hùng nói.

Doanh nghiệp vận tải chịu áp lực kép nhưng chưa tăng giá cước

Ông Khúc Hữu Thanh Hải cho rằng việc điều chỉnh giá vé trong bối cảnh chi phí nhiên liệu liên tục tăng là khó tránh khỏi, song mức tăng như thế nào để vừa bù đắp chi phí vừa không làm giảm nhu cầu đi lại là bài toán khó đối với các doanh nghiệp.

“Nếu tăng ít thì không đủ bù chi phí, còn tăng cao quá thì hành khách có thể giảm nhu cầu đi lại,” ông Hải cho biết.

Để giảm áp lực chi phí trước mắt, nhiều doanh nghiệp đang áp dụng các giải pháp như giảm tần suất chạy, gộp chuyến hoặc cắt giảm dịch vụ trung chuyển.

Giá xăng dầu tăng cao đang tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp vận tải. Không ít nhà xe buộc phải cắt giảm dịch vụ trung chuyển, gộp chuyến, thậm chí tính đến phương án điều chỉnh giá vé nếu tình hình kéo dài.

Không chỉ vận tải hành khách, lĩnh vực vận tải hàng hóa cũng chịu tác động mạnh từ giá nhiên liệu tăng. Theo ông Hải, trước đây nhiều doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách giữ mức cước thấp để thu hút nguồn hàng, nhưng khi chi phí nhiên liệu tăng cao, việc duy trì mức cước cũ trở nên khó khăn.

Một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa đã bắt đầu tính toán điều chỉnh giá cước, thậm chí có đơn vị phải tạm dừng hoạt động do càng chạy càng thua lỗ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp vận tải còn chịu áp lực từ chi phí vốn. Theo ông Hải, lãi suất ngân hàng gần đây tăng khoảng 3–4%, khiến gánh nặng tài chính của nhiều doanh nghiệp gia tăng, đặc biệt với các đơn vị phải vay vốn để đầu tư phương tiện vận tải.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại, chưa có doanh nghiệp vận tải nào hoạt động tại các bến xe gửi thông báo kê khai điều chỉnh giá vé.

Theo quy định, khi muốn tăng giá cước, doanh nghiệp vận tải phải gửi văn bản kê khai để bến xe tổng hợp và trình cơ quan quản lý xem xét.

Giá xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải, đường sắt.

Đại diện một hãng taxi tại Hà Nội cho biết việc thay đổi giá cước không chỉ liên quan đến thủ tục hành chính mà còn phát sinh nhiều chi phí như cài đặt lại phần mềm tính cước, kiểm định lại đồng hồ tính tiền và niêm yết bảng giá mới.

“Các chi phí này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Vì vậy doanh nghiệp không thể điều chỉnh giá ngay sau mỗi lần giá xăng dầu biến động mà cần theo dõi trong một khoảng thời gian”, đại diện hãng taxi cho biết.

Ông Nguyễn Văn Quyền cho rằng giá cước vận tải phụ thuộc nhiều vào cung – cầu thị trường cũng như chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu. Đối với vận tải hàng hóa, giá cước thường được xác định thông qua thương thảo giữa đơn vị vận tải và chủ hàng. Trong khi đó, với vận tải hành khách, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào nhu cầu đi lại, chất lượng dịch vụ và chi phí vận hành để xây dựng mức giá phù hợp.

Đường sắt tăng giá vé và cước vận chuyển

Trong khi nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ vẫn giữ giá, lĩnh vực đường sắt đã bắt đầu điều chỉnh giá vé. Theo thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ ngày 8/3/2026, đơn vị này tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa.

Tình trạng khan hiếm, người dân xếp hàng mua xăng dầu ở Hà Nội những ngày qua.

Theo doanh nghiệp, quyết định điều chỉnh giá được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu biến động mạnh, khiến chi phí vận hành các đoàn tàu và hoạt động logistics đường sắt tăng đáng kể.

Thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho thấy giá dầu diesel tại thời điểm 15h ngày 7/3/2026 đạt 30.230 đồng/lít, tăng hơn 31% so với ngày 5/3 và tăng gần 57% so với thời điểm cuối tháng 2/2026.

Đại diện doanh nghiệp vận tải đường sắt cho biết việc điều chỉnh giá đã được cân nhắc nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí nhiên liệu, đồng thời vẫn bảo đảm duy trì hoạt động vận tải ổn định. Dù tăng giá, ngành đường sắt khẳng định vẫn duy trì các tiêu chí phục vụ như an toàn, đúng giờ và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đối với hành khách và khách hàng vận chuyển hàng hóa.