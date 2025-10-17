Từ “tâm thư” của Ngân 98: Cần một thái độ rõ ràng và chuẩn mực

Tính đến sáng 17-10, video được nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang đăng tải trên trang Facebook cá nhân (hơn 1,9 triệu người theo dõi) đã thu hút hơn 90.000 lượt cảm xúc, 11.000 bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ. Video nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Video này được đăng lúc 23 giờ 17 phút ngày 16-10, chỉ hai ngày sau khi Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP HCM công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Lương Bằng Quang chia sẻ về "tâm thư" Ngân 98

Trong video, Lương Bằng Quang thay mặt Ngân 98 đọc “tâm thư” như một lời chia tay gửi khán giả, nhiều lần bật khóc khi nói: “Lẽ ra video này, Ngân sẽ là người ngồi đối diện với các bạn… Nhưng dường như cô ấy đã tiên đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra…”

Trong phần nội dung được đọc lại, Ngân 98 nói rằng điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là sự nổi tiếng mà là những lần cùng “chú Quang” đến mái ấm, tổ chức sinh nhật cho trẻ mồ côi. Cô tự cho rằng “đó mới là ánh đèn sân khấu thật sự trong Ngân” và gửi lời cảm ơn khán giả, người thân, những người từng giúp đỡ mình.

Tuy nhiên, “tâm thư” mang màu sắc cảm xúc và thông điệp nhân văn lại khiến nhiều người xem phẫn nộ, bởi nó xuất hiện trong bối cảnh người được nhắc đến đang bị điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả – một hành vi gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và phá vỡ niềm tin xã hội.

Ngân 98 bị bắt để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"

Ngay dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến gay gắt xuất hiện: “Sao yêu mà hại đồng bào mình, mang hàng có chất ung thư cho đồng bào mình”- tài khoản Khoa Pham viết.

“Bán thuốc gây hại cho nhiều người là tội ác không thể thông cảm”- tài khoản CuBi bày tỏ.

Dư luận cho rằng cảm xúc là một việc, nhân văn là một việc khác, không thể lấy điều đó để che mờ ranh giới pháp luật và đạo đức.

Một cá nhân khi sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả không chỉ lừa dối khách hàng mà còn đe dọa tính mạng, gây tổn thất kinh tế và phá hoại niềm tin vào hệ thống quản lý. Đó là hành vi vi phạm pháp luật, cần bị xử lý nghiêm minh, chứ không thể được nhìn nhận dưới góc độ “xót thương” hay “chia sẻ”.

Làn sóng phản ứng đối với video này cho thấy công chúng ngày càng đòi hỏi thái độ có trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức và sự tỉnh táo từ người nổi tiếng.

Sự cảm thông nhân văn chỉ có ý nghĩa khi hướng tới người bị tổn thương thật sự, những nạn nhân của sản phẩm giả, chứ không phải là người vi phạm pháp luật đang bị điều tra.

Đây cũng là lời nhắc rằng trong thời đại mạng xã hội, mỗi hành động, lời nói, video hay bài đăng của người của công chúng đều có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ. Vì vậy, điều cần nhất lúc này không phải là nước mắt hay sự biện minh cảm tính, mà là sự tỉnh táo, công bằng và tôn trọng pháp luật, vì sức khỏe, niềm tin và đạo đức xã hội.