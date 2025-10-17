Nhận định của luật sư về hành vi của Ngân 98

Nhiều tình tiết tăng nặng

Theo Tiến sĩ – Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TPHCM), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” liên quan đến Ngân 98 mà Công an TPHCM vừa triệt phá có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng. Với dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, doanh thu từ hành vi phạm tội của Ngân 98 trong giai đoạn 2023–2024 có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 193 BLHS".

TS.LS Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TPHCM)

Bên cạnh đó, bước đầu cơ quan công an nhận định Ngân 98 còn chống đối, khai báo quanh co nên nếu không thay đổi thái độ, không thành khẩn thì bị can này khó có tình tiết giảm nhẹ sau này.

Đồng quan điểm, theo Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM), hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98 đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 193 BLHS 2015 (sửa đổi năm 2017, 2025).

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM)

Theo nhận định của các luật sư, hành vi của Ngân 98 là phạm tội có tổ chức, quy mô lớn, có thương hiệu riêng (ZuBu), mạng lưới phân phối qua nhiều kênh trực tuyến và thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội gây ảnh hưởng đến sức khỏe, niềm tin người tiêu dùng... Đây là yếu tố được xem xét khi lượng hình. Bị can chỉ được xem xét giảm nhẹ trong các trường hợp: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác cung cấp chứng cứ; tự nguyện khắc phục hậu quả, hoàn trả thiệt hại cho người mua; có con nhỏ hoặc hoàn cảnh đặc biệt...

Tuy nhiên, nếu hành vi bị đánh giá là chủ mưu, điều hành chính thì khả năng được giảm nhẹ chỉ giới hạn ở mức tối thiểu.

Tài sản của Ngân 98 xử lý ra sao?

Liên quan đến 80 sổ đỏ, ngoại tệ và các sổ tiết kiệm phát hiện trong két sắt tại nhà Ngân 98, luật sư Lê Bá Thường cho biết, theo Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, tài sản, tiền, vật chứng do phạm tội mà có hoặc dùng để phạm tội sẽ bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Cơ quan điều tra sẽ xác minh nguồn gốc từng tài sản. Nếu chứng minh tài sản hình thành từ hành vi phạm tội thì sẽ bị kê biên, tịch thu, còn tài sản hợp pháp thì sẽ được hoàn trả.

Số sổ đỏ và các tài sản thu được từ khám xét nhà riêng Ngân 98

Về việc một người sở hữu 80 sổ đỏ, Luật sư Thường khẳng định pháp luật không hạn chế số lượng sổ đỏ một cá nhân được đứng tên, miễn là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà được nhận chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho hợp pháp. Tuy nhiên, trong bối cảnh bị điều tra, số lượng sổ đỏ này là dấu hiệu bất thường nên sẽ cơ quan chức năng sẽ điều tra, xác minh dòng tiền để làm rõ tính hợp pháp.

Hình ảnh công an khám xét nhà của Ngân 98. Ảnh L.T

Tương tự, Luật sư Nguyễn Hùng Quân cũng dẫn Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, khẳng định các tài sản như tiền, ô tô, bất động sản bị thu giữ sẽ được phong tỏa và xác minh nguồn gốc. Nếu xác định là tài sản phạm tội mà có, cơ quan tố tụng có thể tịch thu sung công hoặc đấu giá hoàn trả cho người bị hại – những khách hàng mua phải sản phẩm giả.

Luật sư Quân khẳng định: vụ việc này là bài học đắt giá cho những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội:

“Người nổi tiếng cần hiểu rõ trách nhiệm của mình khi quảng bá sản phẩm. Không thể vì lợi nhuận mà đánh đổi uy tín, quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng.”

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 13/10, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất – kinh doanh hàng giả là thực phẩm, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Lương Bằng Quang - chồng Ngân 98 hiện được tại ngoại, tiếp tục phối hợp làm việc với công an.

Trong lời khai, Ngân 98 thừa nhận đứng tên pháp lý nhiều công ty, chỉ đạo sản xuất, quảng cáo và phân phối hàng giả, chủ yếu là thực phẩm hỗ trợ giảm cân, tăng cường sinh lý… được giới thiệu trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi.

Khám xét nhà riêng của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang mới đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong két sắt chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng.Quá trình khám xét, cảnh sát cũng tạm giữ 2 ô tô hạng sang.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc tài sản, mở rộng điều tra hành vi của các cá nhân liên quan, trong đó có Lương Bằng Quang.