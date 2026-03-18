Sau di dời các trường đại học, quỹ đất nội đô được sử dụng làm gì?

Đó là một trong những định hướng trong Dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, vừa được công bố để lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo quy hoạch đánh giá: Công tác dự báo dân số trong quy hoạch được duyệt chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch. Việc thực hiện các nội dung quy hoạch về di dời cơ sở sản xuất, trường đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô và xây dựng các đô thị vệ tinh còn rất chậm.

Theo đó, định hướng phát triển quy hoạch mạng lưới các trường đại học, trung học cơ sở, dạy nghề và các cấp cơ sở; di dời một số trường đại học ra các khu đô thị phía Tây và phía Bắc Thành phố để giảm tải nội đô. Khu Đại học Quốc gia Hòa Lạc sẽ là hạt nhân. Quy hoạch các mô hình giáo dục mũi nhọn, chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Đảm bảo không gian vật lý cho giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học hiện đại. Quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học gắn với hạ tầng số (chuyển đổi số trong giáo dục).

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: USSH

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là hạt nhân, nơi thí điểm mô hình quản trị và chính sách mới vượt trội với pháp luật hiện hành, công nghệ mới, đào tạo nhân tài và khởi nguồn ý tưởng mới cho quốc gia; giữ vai trò dẫn dắt và định hình chuẩn mực phát triển trong hệ thống các khu công nghệ cao quốc gia và hội nhập quốc tế; kết nối chặt chẽ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn lớn và hệ thống tài chính để hình thành sức mạnh tổng hợp vượt trội, từng bước làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đi đầu trong các ngành mới nổi.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến mở rộng, thu hút hàng trăm doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm R&D và các viện nghiên cứu quốc tế. Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học chuyển dịch ra khu vực này, hình thành một quần thể giáo dục – nghiên cứu quy mô lớn, đóng góp trực tiếp vào kinh tế tri thức, hệ sinh thái khởi nghiệp và các ngành công nghệ số.

Hình thành các khu đô thị đại học (Cụm trường đại học Chương Mỹ), đô thị sinh thái (Chúc Sơn) và các cụm công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao.

Phát triển các khu đô thị mới tại Hoài Đức, Đan Phượng; bảo tồn và phát huy giá trị Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm; hình thành các cụm trường đại học, cao đẳng di dời từ nội đô.

Theo dự kiến, 7 trường đại học sẽ được ưu tiên phát triển, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đối với các trường đại học tại nội đô sau khi di dời sẽ được cải tạo không gian, từng bước chuyển đổi thành chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, đổi mới sáng tạo. Hình thành cơ sở thứ hai tại các đô thị bên ngoài nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời làm tiền đề, động lực hình thành, phát triển đô thị khu vực bên ngoài.

Đặc biệt, bản dự thảo quy hoạch xác định: Đối với quỹ đất sau khi di dời cơ sở y tế, trường đại học ưu tiên chuyển đổi thành các công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, không phát triển nhà ở.