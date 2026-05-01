Gần 300 căn hộ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang sắp được đưa vào sử dụng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa đi kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ông Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa tại Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Theo báo cáo, Dự án nhà ở chung cư cao tầng NO1 tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng 7 dự án, trong đó có những dự án trọng điểm của thành phố như: đường Vành đai 2,5, dự án đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng…

Dự án khởi công từ tháng 2/2011, có diện tích 8.696m2; được thiết kế cao 15 tầng, 299 căn hộ với tổng diện tích sàn 42.502 m2. Trước khi chuyển giao về phường Cầu Giấy quản lý (tháng 1/7/2025), công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục.

Khi tiếp quản dự án, phường Cầu Giấy đã chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo và gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp các sở, ngành thành phố xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Phường cũng áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc thực hiện. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành 100% khối lượng; tổng thể công trình đạt khoảng 98%.

Theo kế hoạch, trong tháng 5 và tháng 6/2026, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đưa dự án vào sử dụng, phấn đấu hoàn thành sớm và không để chậm tiến độ thêm.