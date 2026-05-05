Đất tái định cư di dời dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo: Sang tay nhanh 80 triệu/m2

Để đảm bảo tiến độ thi công, hiện nay cả hệ thống chính trị phường Hồng Hà đang tập trung tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hai dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Đến nay, hàng trăm hộ dân đã được giao đất tái định cư tại xã Thư Lâm, Hà Nội

Khu vực tái định cư của người dân nằm tại trục đường Vân Hà

Đây là trục đường lớn, giao thông thuận lợi với nhiều tuyến xe buýt

Khu dân cư thôn Thiết Úng, xã Thư Lâm - đây là làng nghề chế tác gỗ, giao thương khá sầm uất

Các lô đất tái định cư đã được chia ô thửa, hạ tầng đường, điện, nước đã đầy đủ

Tại khu đất tái định cư, nhiều công ty bất động sản đã xuất hiện, mua bán tại chỗ đối với những khách hàng có nhu cầu

Theo một môi giới bất động sản tại đây, nhiều người dân phường Hồng Hà sau khi nhận đất tái định cư đã có nhu cầu sang nhượng ngay

Giá các lô đất đang giao dịch trung bình từ 70 - 80 triệu đồng/m2 tùy vị trí

Được biết, UBND phường Hồng Hà đã có văn bản đề nghị UBND xã Thư Lâm đẩy nhanh tiến độ GPMB lô đất NO15, NO16, thông tin tiến độ GPMB, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến UBND phường Hồng Hà để UBND phường kịp thời thông tin đến người dân.

Ngoài ra, phường Hồng Hà nêu thông tin, bên cạnh khu đất tái định cư NO20, NO21 có khu nghĩa trang cách khoảng 30 m. Do đó, để đảm bảo cảnh quan đô thị UBND phường Hồng Hà đề nghị UBND xã Thư Lâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện đầu tư chỉnh trang khu nghĩa trang nêu trên, đảm bảo không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân.

Ngoài ra, UBND phường Hồng Hà cho biết thêm, chính sách hỗ trợ tạm cư đối với người dân phải di dời do dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo là 3 tháng. Thực tế thời gian này quá ngắn để người dân xây xong nhà mới. Do đó, phường đã có đề xuất tăng thời gian hỗ trợ tạm cư cho một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.