Giá vàng tăng mạnh, nhu cầu chưa hề hạ nhiệt

Tuần qua, giá vàng chỉ còn cách mốc 3.800 USD/ounce khoảng 10 USD - mức cao sát kỷ lục lịch sử. Giới đầu tư đang dõi theo mục tiêu lớn tiếp theo: 4.000 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ việc niềm tin vào sức mua của đồng USD và các loại tiền pháp định khác đang suy giảm. Chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua dự luật ngân sách trước ngày 30/9. Dù có đạt được thỏa thuận, Mỹ vẫn sẽ phải tiếp tục phát hành lượng lớn trái phiếu kho bạc, khiến nợ công phình to.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu dài hạn tăng không còn là yếu tố gây áp lực lên vàng như trước. Khi nhiều nhà đầu tư và quốc gia mất lòng tin vào đồng USD, lợi suất trái phiếu tăng lại trở thành dấu hiệu cho thấy vàng đang củng cố vai trò “tài sản bảo hiểm” cho giới đầu tư toàn cầu.

Nhà đầu tư đổ tiền vào vàng ra sao?

Bất chấp giá cao, dòng vốn vẫn tiếp tục chảy vào thị trường vàng. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) - đã ghi nhận lượng mua ròng hơn 18 tấn chỉ trong một ngày thứ Sáu, mức kỷ lục từ trước đến nay.

Các chuyên gia cho rằng khi vàng được xem như công cụ bảo vệ tài sản trong thời kỳ bất ổn, giá không còn là yếu tố cản trở. Mặc dù quy mô nắm giữ vàng toàn cầu thông qua các ETF vẫn thấp hơn đỉnh năm 2020, sự trở lại mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư đang củng cố đà tăng hiện tại.

Giới phân tích cũng nhấn mạnh: thị trường vàng có thể đang “quá mua” về mặt kỹ thuật, nhưng không bị định giá quá cao. Chính nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, đang đóng vai trò điểm tựa quan trọng.

Trung Quốc đang tác động thế nào đến thị trường vàng?

Theo ngân hàng Société Générale (Pháp), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang mua vàng nhiều hơn số liệu chính thức công bố. Ước tính, Trung Quốc đã mua trung bình 33 tấn vàng mỗi tháng kể từ năm 2022, ngoại trừ giai đoạn tạm dừng kéo dài 6 tháng vào năm ngoái.

Với tốc độ này, Trung Quốc có thể tiếp tục tích trữ vàng trong 8 năm tới nếu muốn đưa dự trữ lên ngang tầm các nước phát triển. Động thái này được xem là chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD và tăng sức mạnh tài chính quốc gia.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp giá vàng duy trì đà tăng bất chấp các biến động ngắn hạn khác.

Ngoài vàng, nhà đầu tư còn tìm đến kim loại nào?

Với những người cho rằng giá vàng đã “quá cao”, bạc đang trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn. Trong sáu tuần liên tiếp, giá bạc đã lập các mức cao nhất trong 14 năm, hiện vượt ngưỡng 46 USD/ounce - tăng hơn 7% chỉ trong một tuần.

Các chuyên gia tại Sprott nhận định đà tăng này mới ở giai đoạn đầu. Nhu cầu bạc công nghiệp ngày càng tăng trong khi nguồn cung hạn chế, có thể đẩy giá bạc đi theo quỹ đạo tăng mạnh tương tự palladium - kim loại đã tăng hơn 500% giai đoạn 2016-2021.

Sự chuyển hướng này cho thấy các nhà đầu tư đang đa dạng hóa danh mục trong nhóm kim loại quý, chứ không chỉ tập trung vào vàng.