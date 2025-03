Giá vàng nóng theo nội bộ nước Mỹ: Lên tiếp đỉnh mới hay sẽ xì hơi?

Trong tuần từ 3-7/3, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trải qua nhiều biến động, liên tục phục hồi sau cú tụt giảm từ đỉnh cao lịch sử trên 2.950 USD/ounce xuống 2.830 USD/ounce vào ngày 28/2.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong các phiên phục hồi. Mốc 2.900 USD/ounce liên tục bị kiểm thử. Vàng điều chỉnh mạnh xung quanh ngưỡng này trong suốt cả tuần, chốt phiên cuối tuần đạt 2.911 USD/ounce.

Tâm lý chốt lời xảy ra sau chuỗi ngày vàng tăng giá dài, bắt nguồn từ dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm.

Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần 6/3, giá vàng giao ngay bật tăng trở lại và có lúc lên khoảng 2.935 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD so với đáy của tuần.

Sự đảo chiều này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng khi căng thẳng địa chính leo thang, đặc biệt từ xung đột Nga-Ukraine; căng thẳng gia tăng trong nội bộ Mỹ, nhất là giữa cố vấn Elon Musk và một số thành viên chính phủ Mỹ và bất ổn chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Donald Trump.

Giá vàng được dự báo sẽ còn biến động mạnh trong tuần mới. Ảnh: BT

Các báo cáo cho thấy Nga tăng cường các cuộc tấn công quân sự, trong khi Mỹ áp đặt thêm thuế quan với một số đối tác thương mại làm dấy lên lo ngại về bất ổn kinh tế toàn cầu. Điều này khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một kênh bảo toàn vốn.

Hơn thế, đồng USD suy yếu mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng hỗ trợ đà tăng.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm mạnh từ mức gần 107 điểm hồi đầu tuần xuống còn 103,73 điểm vào cuối tuần. Vàng cũng như nhiều loại hàng hóa khác được tính bằng đồng USD, do vậy thường có diễn biến ngược so với đồng tiền của Mỹ.

Các quỹ ETF vàng cũng ghi nhận dòng tiền tăng nhẹ, cho thấy sự quay lại của nhà đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo về áp lực chốt lời có thể còn lớn mỗi khi giá vàng gia tăng. Các biến động kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mặt hàng kim loại quý. Nếu không có thêm yếu tố hỗ trợ, vàng có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh trước khi trở lại thử thách mốc tâm lý 3.000 USD/ounce như nhiều tổ chức lớn như Goldman Sachs, JP Morgan nhận định.

Các ông lớn tài chính Mỹ có dự báo lạc quan với vàng trong năm 2025, với khả năng lên tới 3.100 USD vào cuối năm.

Trong tuần 10-14/3, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng tới giá vàng. Đó là Báo cáo lạm phát Mỹ (CPI) vào ngày 12/3. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, Fed có thể trì hoãn cắt giảm lãi suất, khiến vàng chịu áp lực. Ngược lại, lạm phát giảm có thể hỗ trợ giá vàng. Trong tuần tới, các quan chức Fed sẽ có nhiều phát biểu. Bất kỳ tín hiệu nào về lãi suất đều có thể ảnh hưởng đến giá vàng.

Sau cú tụt giảm tuần qua, đồng USD có thể hồi phục trở lại trong tuần mới và qua đó có thể gây áp lực giảm lên vàng. Trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn thường khiến vàng kém hấp dẫn.

Giới đầu tư cũng theo dõi tình hình địa chính trị ở Trung Đông, Ukraine. Căng thẳng leo thang có thể thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó là xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương các nước và các quỹ ETF vàng.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán và tiền số cũng sẽ tác động tới vàng. Nếu các thị trường này giảm nhẹ, dòng tiền thường có xu hướng chuyển sang vàng, nhưng giảm mạnh lại có xu hướng tác động tiêu cực tới mặt hàng kim loại quý.