Căn hộ tăng giá hơn 6 lần, biệt thự lên tới 500 tỷ đồng

Khu đô thị Sala nằm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM, có quy mô khoảng 130ha, với các phân khu căn hộ, nhà phố thương mại và biệt thự. Những sản phẩm đầu tiên tại đây được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2015-2017.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, giá chào bán nhiều sản phẩm tại Sala hiện cao hơn đáng kể so với mức giá mở bán ban đầu. Một số căn hộ được rao bán ở mức 200-250 triệu đồng/m2, trong khi giá chào bán biệt thự tại phân khu Saroma Villa lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi căn.

Ở phân khúc căn hộ, Sarimi là một trong những dự án được mở bán sớm, với quy mô khoảng 500 căn. Giá bán ban đầu vào năm 2015 ở mức khoảng 40 triệu đồng/m2. Hiện giá chào bán trên thị trường thứ cấp dao động từ 200-250 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 5-6,25 lần mức giá ban đầu.

Tương tự, Sadora Apartment với khoảng 600 căn hộ từng được chào bán ở mức khoảng 35 triệu đồng/m2. Giá chào bán trên thị trường thứ cấp hiện dao động từ 140-220 triệu đồng/m2, tăng khoảng 4-6,3 lần.

Nhiều căn hộ tại Khu đô thị Sala có giá tăng gấp 5-6 lần so với thời điểm mở bán. Ảnh: Hoàng Hà

Tại Sarica Condominium, giá căn hộ thời điểm mở bán năm 2015 ở mức khoảng 40-65 triệu đồng/m2, trong khi giá chào bán hiện nay được ghi nhận ở mức 140-200 triệu đồng/m2.

Như vậy, xét theo giá chào bán trên thị trường hiện nay, nhiều căn hộ tại Khu đô thị Sala đã tăng giá gấp nhiều lần sau khoảng 10 năm.

Mặc dù giá bánđã tăng cao, thông tin về việc mở bán các phân khu căn hộ mới vẫn chưa được công bố rộng rãi, trong khi nguồn cung cũng không nhiều. Đơn cử như phân khu căn hộ Sarene.

Theo thông tin từ một số môi giới, số lượng sản phẩm mở bán tại phân khu này khá hạn chế, với mức giá tham khảo khoảng 200 triệu đồng/m2.

Bên cạnh căn hộ, phân khúc nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị Sala cũng gây chú ý khi giá trị mỗi sản phẩm lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Tại dãy shophouse mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch, gồm khoảng 116 căn, mỗi căn có diện tích khoảng 7x24m, được xây dựng với quy mô 1 trệt, 4 tầng và 1 tầng áp mái. Thời điểm mở bán năm 2015, giá bán trung bình khoảng 20 tỷ đồng/căn. Hiện nay, giá chào bán dao động từ 140-180 tỷ đồng/căn, tương đương tăng 7-9 lần.

Trong khi đó, SariTown gồm khoảng 235 căn nhà phố, có diện tích từ 112-144m2, được thiết kế với một tầng hầm, một tầng trệt và ba tầng lầu. Giá bán vào năm 2016 dao động từ 26-38 tỷ đồng/căn. Hiện nay, giá chào bán ở mức 80-200 tỷ đồng/căn, tùy vị trí.

Ở phân khúc cao cấp nhất, Saroma Villa gồm khoảng 177 căn biệt thự, có diện tích từ 300-1.000m2. Trong giai đoạn đầu, vào năm 2015, giá bán ở mức 60-150 tỷ đồng/căn. Hiện nay, giá chào bán trên thị trường lên tới 225-500 tỷ đồng/căn.

Giá nhà neo cao, thị trường không còn tăng trên diện rộng

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 của Avison Young Việt Nam, mặt bằng giá căn hộ tại TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao, dù tốc độ tăng giá đã chậm lại và thị trường không còn ghi nhận làn sóng tăng giá diện rộng.

Cụ thể, giá căn hộ sơ cấp bình quân toàn thị trường đạt khoảng 101,3 triệu đồng/m2. Riêng khu lõi trung tâm và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá căn hộ thuộc phân khúc siêu sang, dao động từ 184,1-394,5 triệu đồng/m2.

Biệt thự tại Khu đô thị Sala có giá chào bán từ 225-500 tỷ đồng/căn. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi đó, các dự án cao cấp tại khu Đông và khu Nam có mức giá phổ biến từ 99,9-144,7 triệu đồng/m2. Diễn biến này cho thấy Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục là một trong những khu vực có mặt bằng giá nhà ở cao nhất TPHCM.

Không chỉ căn hộ, phân khúc nhà phố và biệt thự cũng duy trì mức giá cao. Theo Avison Young Việt Nam, chi phí phát triển dự án và các yếu tố đầu vào gia tăng khiến các dự án nhà ở thấp tầng mở bán mới tiếp tục phải định giá ở mức cao. Tại khu vực trung tâm và khu Đông, giá sơ cấp nhà phố, biệt thự phổ biến ở mức 210,4-381,4 triệu đồng/m2 đất.

Giá cao không đồng nghĩa với thanh khoản tăng tương ứng. Theo ghi nhận của Avison Young Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại TPHCM trong quý III/2026 vượt 11.500 căn, nhưng tỷ lệ hấp thụ tiếp tục giảm.

Sức mua phân hóa rõ rệt. Nhóm khách hàng mua nhà để ở có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính, trong khi căn hộ cao cấp và hạng sang tại khu vực nội đô chủ yếu thu hút người mua có nguồn vốn tự có và nhu cầu tích sản dài hạn.

Cùng quan điểm, Savills Việt Nam nhận định thị trường căn hộ TPHCM chưa bước vào chu kỳ điều chỉnh giá trên diện rộng. Theo đơn vị nghiên cứu thị trường này, sức mua đang chững lại, nhưng giá bán sơ cấp vẫn neo cao do cơ cấu nguồn cung mới chưa có sự thay đổi đáng kể, trong khi căn hộ có mức giá vừa túi tiền tiếp tục khan hiếm.

Nếu xuất hiện điều chỉnh, diễn biến nhiều khả năng sẽ khác nhau giữa các dự án và có thể thể hiện qua chính sách thanh toán, ưu đãi bán hàng thay vì giảm mạnh giá niêm yết.