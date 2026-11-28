Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an chiều 27/11 công bố kết quả phiên đấu giá lô 1.K3.3.HH (trước là lô 3-9) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Khu đất rộng hơn 5.009 m2 có giá trúng gần 1.772 tỷ đồng, tương đương khoảng 353 triệu đồng mỗi m2. Mức này cao hơn 27 tỷ đồng so với giá khởi điểm, tức ứng với ba bước trả giá (9 tỷ đồng mỗi bước).

Năm 2021, lô 3-9 từng được TP HCM tổ chức đấu giá thành công với mức trúng 5.026 tỷ đồng, tức cao gấp 2,8 lần mức trúng hiện tại. Tuy nhiên sau phiên đấu giá, doanh nghiệp trúng thầu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Thành phố đã hủy kết quả, thu hồi các khu đất và đưa trở lại kế hoạch đấu giá năm nay.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, tháng 5/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Lô 3-9 được quy hoạch đất hỗn hợp nhà ở (tỷ lệ sàn 95%) và dịch vụ (5%), cao tối đa 10 tầng, thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất. Hệ thống chưa hiển thị danh tính người trúng đấu giá. Theo quy chế, người trúng đấu giá phải ký số biên bản trước 24h cùng ngày và khoản tiền đặt trước gần 349 tỷ đồng sẽ chuyển thành tiền đặt cọc. Trong 3 ngày làm việc, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM chuyển kết quả cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận.

Ba lô đất còn lại đưa ra đấu giá trong ngày đều không thành. Cụ thể, lô 1.K3.5.HH (3-12) rộng 10.059 m2 có giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng; lô 1.K3.1.OD (3-8) rộng 8.568 m2 khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng và lô 1.K3.4.HH (3-5) rộng 6.446 m2 khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng.

Trao đổi với VnExpress, ông Ngụy Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM, xác nhận ba khu đất trên không có hồ sơ đăng ký. Thời gian đấu giá lại các lô này chờ thông báo của thành phố.

Theo quy chế, tổ chức tham gia phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nộp tiền đặt trước 20% giá khởi điểm và có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến (từ hơn 410 tỷ đến hơn 2.393 tỷ đồng mỗi lô). Nhóm công ty mẹ - con hoặc tập đoàn kinh tế chỉ được cử một đơn vị tham gia đấu giá cùng một lô đất.

Cuối năm 2021, ba lô đất 3-12,3-8 và 3-5 cũng được đấu giá thành công với số tiền lần lượt 24.500 tỷ, 4.000 tỷ và 3.820 tỷ đồng.