Chung cư đời đầu ở Mỹ Đình tăng phi mã sau 20 năm, có căn giá gần 30 tỷ đồng

Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì (Sudico) được khởi công vào năm 2002. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, nay là SJ Group) làm chủ đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở Hà Nội đầu những năm 2000 chủ yếu gắn với nhà tập thể và các khu chung cư thế hệ cũ, dự án Mỹ Đình - Mễ Trì được chú ý nhờ quy hoạch đồng bộ và thiết kế mang phong cách châu Âu. Các tòa nhà có kiến trúc đặc trưng, kết hợp với không gian cây xanh và hệ thống đường nội khu. Các tòa chung cư gồm CT1, CT4, CT5, CT6 và CT9, cao khoảng 6-18 tầng.

Nằm liền kề dự án Sudico là tổ hợp The Manor do Tập đoàn Bitexco phát triển. Dự án được khởi công năm 2003 và hoàn thành vào năm 2007. Chung cư The Manor gây chú ý với phong cách kiến trúc châu Âu, sử dụng các chi tiết mái vòm, ban công uốn cong và gam màu vàng nhạt. Công trình tạo diện mạo khác biệt so với nhiều khu chung cư được xây dựng cùng thời kỳ tại Hà Nội.

Chung cư Sudico. Ảnh: Duy Anh

Do được định vị ở phân khúc cao cấp, các căn hộ tại đây thường có diện tích rộng và giá bán cao, hướng đến nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính. Giá căn hộ thời điểm năm 2005-2007 được tính bằng USD, ở mức 1.100-1.400 USD/m2, tương đương khoảng 17-22 triệu đồng/m2 theo tỷ giá khi đó.

Các căn hộ nhỏ có giá khoảng 1,2-1,8 tỷ đồng/căn. Căn 3 phòng ngủ, diện tích 100-160m2, có giá khoảng 2,2-3,5 tỷ đồng. Riêng các căn penthouse hoặc duplex diện tích lớn có giá khoảng 5-8 tỷ đồng/căn.

Giai đoạn 2007-2010, khu vực này thu hút nhiều chuyên gia, doanh nhân Hàn Quốc đến sinh sống. Hàng loạt nhà hàng Hàn Quốc, cửa hàng thực phẩm, quán cà phê và cơ sở dịch vụ xuất hiện dọc phố Trần Văn Lai.

Khu đô thị còn có lợi thế nằm gần các trục giao thông lớn như Phạm Hùng, Mễ Trì và Trần Văn Lai. Vị trí gần các khu văn phòng phía Tây Hà Nội, trường học và các dịch vụ tiện ích góp phần tăng sức hút của thị trường căn hộ tại đây.

Căn hộ tăng giá mạnh

Ông Nguyễn Hải, một môi giới bất động sản, cho biết lợi thế về vị trí, hạ tầng và cộng đồng cư dân đã hình thành là những yếu tố hỗ trợ giá trị bất động sản tại khu vực. Trước dịch Covid-19, nhu cầu thuê nhà của cộng đồng người Hàn Quốc tại khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình khá cao. Sau hơn 20 năm, giá căn hộ tại khu vực này đã tăng nhiều lần.

Chung cư The Manor. Ảnh: Duy Anh

Chung cư Sudico hiện có giá rao bán phổ biến khoảng 70-90 triệu đồng/m2. Những căn hộ diện tích lớn, còn nguyên bản hoặc nằm ở tầng thấp thường có đơn giá khoảng 70 triệu đồng/m2. Với các căn diện tích vừa phải, đơn giá có thể lên tới 90 triệu đồng/m2. Một số căn góc, có vị trí đẹp, được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng/m2.

Cụ thể, một căn hộ rộng 186m2, thiết kế 3 phòng ngủ và có sổ đỏ chính chủ, đang được rao bán với giá 12,09 tỷ đồng, tương đương khoảng 65 triệu đồng/m2. Một căn diện tích 112m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và có sổ đỏ chính chủ, được rao bán với giá 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 80,36 triệu đồng/m2. Một căn khác tại tòa CT1, diện tích 97m2, đang được rao bán với giá 7,28 tỷ đồng, tương đương khoảng 75 triệu đồng/m2.

Tại The Manor, giá rao bán căn hộ phổ biến khoảng 85-105 triệu đồng/m2. Các căn diện tích lớn từ 180-250m2 thường có đơn giá khoảng 85-92 triệu đồng/m2. Với những căn diện tích vừa phải, từ 100-106m2, đơn giá có thể lên 95-105 triệu đồng/m2 hoặc cao hơn.

Cụ thể, căn hộ 2 phòng ngủ tại The Manor được rao bán với giá khoảng 9-10,5 tỷ đồng. Các căn 3 phòng ngủ, diện tích 189-193m2, có giá rao bán phổ biến từ 16,3 tỷ đến 18 tỷ đồng.

Những căn góc hoặc nằm ở tầng trung, có tầm nhìn đẹp, có thể được rao bán với giá khoảng 18 tỷ đồng. Các căn hộ 4 phòng ngủ, penthouse hoặc căn mái vòm rộng 216-270m2 có giá rao bán khoảng 20,4-29 tỷ đồng.

Sau hơn hai thập kỷ, Sudico và The Manor vẫn có sức hút trên thị trường nhờ vị trí, diện tích căn hộ và cộng đồng cư dân đã hình thành. Tuy nhiên, giá rao bán giữa các căn có thể chênh lệch đáng kể tùy diện tích, tầng, hướng nhìn, tình trạng nội thất và hồ sơ pháp lý.