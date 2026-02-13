Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sập bẫy 'sàn vàng quốc tế', người phụ nữ Hà Nội mất 82 tỷ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tin vào lời hứa lợi nhuận “khủng” từ một “sàn vàng quốc tế” giả mạo, người phụ nữ ở Hà Nội liên tục nộp thêm nhiều khoản “phí” ảo và cuối cùng mất trắng 82 tỷ đồng khi không thể rút tiền.

Ngày 12/2, Công an TP Hà Nội thông tin, một phụ nữ trên địa bàn bị lừa chiếm đoạt tới 82 tỷ đồng khi tham gia giao dịch vàng trực tuyến qua nền tảng giả mạo.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan công an, các đối tượng tiếp cận nạn nhân tên T. qua mạng xã hội, mời gọi đầu tư vàng với lợi nhuận cao, quảng bá nền tảng tự xưng có liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết sinh lời ổn định, an toàn tuyệt đối.

Ban đầu, khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm tạo lòng tin.

Khi chị T. “cắn câu”, đầu tư số tiền lớn, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu nộp thêm tiền như: phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch…

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống lại viện dẫn lý do mới để kéo dài thời gian, không cho rút tiền. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền nhiều lần cho đến khi bị hại cạn kiệt khả năng tài chính.

Cuối cùng, chị T. mất trắng 82 tỷ đồng và không thể rút tiền.

Tiếp nhận trình báo, Công an TP Hà Nội cho biết đang mở rộng điều tra vụ việc.

Công an khuyến cáo người dân chỉ đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép; cảnh giác với các lời mời gọi lợi nhuận cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cơ quan công an để được xác minh, xử lý kịp thời.

Theo Tiến Dũng

Nguồn: [Link nguồn]

12/02/2026 16:28 PM (GMT+7)
