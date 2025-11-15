Không đi xếp hàng vẫn mua được vàng, cô gái bị mất trắng 148 triệu đồng vì chiêu lừa mới

Mua vàng online mất trắng hàng trăm triệu đồng

Từ đầu năm đến nay, giá vàng liên tục tăng nóng tới hơn 50% khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn, cảnh xếp hàng rồng rắn để mua vàng diễn ra thường xuyên.

Việc người dân liên tục mua vào, không bán ra đã khiến vàng của một số thương hiệu luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Nhiều người phải mất vài tiếng đi xếp hàng mới mua được vài chỉ vàng, thậm chí có ngày không mua được vì hết vàng.

Người dân xếp hàng mua vàng sáng ngày 12/11, mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn tại cửa hàng.

Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, trên mạng xã hội đã xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tài sản qua hình thức đặt hàng qua mạng.

Ngày 10/11, đang ngồi lướt mạng xã hội, chị Ngọc Hân (Hà Nội) liền bắt gặp một trang mạng có tích xanh tên “Bảo Tín Minh Châu” đăng tải bài viết với nội dung: Chính thức nhận đặt mua vàng tích trữ online, không cần xếp hàng chờ đợi tại cửa hàng; Mỗi cơ sở kinh doanh phục vụ tối đa 50 khách hàng; Mỗi khách hàng được đặt mua tối đa 5 lượng vàng.

Bài viết vừa mới được đăng tải nhưng đã có tới hơn 2,6 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và gần 600 lượt bình luận. Mặc dù chưa bao giờ đặt mua vàng qua trang mạng này nhưng chị Hân vẫn tin tưởng vào liên hệ để đặt hàng.

Bài viết của trang mạng giả mạo khiến chị Hân tin tưởng và chuyển khoản 148 triệu đồng, sau đó mới biết mình bị lừa.

Sau khi gửi hình ảnh căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ theo yêu cầu của trang lừa đảo, chị Hân đặt mua 5 lượng vàng nhẫn với giá 150 triệu đồng/lượng hết tổng cộng 750 triệu đồng. Có thể nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc giao hàng online. Tuy nhiên, trang lừa đảo này yêu cầu chị chuyển tiền đặt cọc là 148 triệu đồng rồi mới xác nhận đặt hàng cho mình.

“Thấy trang mạng có tích xanh, nhiều người theo dõi, hình ảnh mã QR được chụp tại cửa hàng giống Bảo Tín Minh Châu nên tôi tin và chuyển khoản tiền cọc. Chuyển xong tiền họ chặn tài khoản của tôi luôn thì lúc đó tôi mới biết mình bị lừa đảo và liên hệ trực tiếp với công ty Bảo Tín Minh Châu để hỗ trợ”, chị Hân nói.

Hoá đơn giả mạo của các đối tượng lừa đảo tạo ra nhằm lấy lòng tin của chị Hân.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày qua, đơn vị này đã ghi nhận 11 trường hợp khách hàng bị mắc bẫy của các đối tượng chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng phương thức này.

“Hiện tại, chúng tôi không có chương trình mua vàng tặng vàng; không giao dịch online mua vàng miếng và nhẫn tròn trơn, chỉ giao dịch online các sản phẩm trang sức. Các giao dịch online hay giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu đều có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) theo đúng quy định của pháp luật với số tài khoản đúng tên Công ty”, vị đại diện này nói.

Tài khoản của các đối tượng lừa đảo tạo ra nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua vàng.

Cảnh giác khi mua bán vàng qua mạng

Cũng bằng cách thức lừa đảo tương tự, trên mạng xã hội Facebook, thời gian qua, liên tục xuất hiện hàng loạt bài viết như: Mua vàng tặng vàng, mua vàng tặng bạc thỏi hoặc của trang mạng giả mạo các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji… khiến hàng trăm người sập bẫy, bị lừa đảo số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này mua lại các tài khoản facebook đã có tích xanh từ trước, đổi tên thành fanpage giả mạo thương hiệu kinh doanh vàng uy tín như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý với tên gọi và logo gần giống đến mức khó phân biệt.

Một trang mạng giả mạo thương hiệu nổi tiếng và đăng tải bài viết mua vàng tặng bạc, sau đó chạy quảng cáo để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sau đó, chạy quảng cáo hoặc spam tin nhắn theo dạng: Nhận đặt hàng online không cần xếp hàng; Mua vàng tích trữ tặng vàng nhẫn chào mừng thành lập công ty; Mua vàng nhẫn tặng bạc thỏi…

Để lấy lòng tin của khách hàng, chúng sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Đồng thời gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận “quà tặng” giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Chỉ trong vài ngày đã có hàng chục người bị lừa đảo với các chiêu thức tinh vi, liên hệ trực tiếp với công ty để báo cáo.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên thận trọng trong mỗi giao dịch vàng bạc. Chỉ nên mua bán thông qua các kênh chính thống, đã được kiểm chứng và tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn không rõ ràng.

Người dân cần kiểm tra kỹ fanpage, website và xác minh thông tin tài khoản thanh toán trước khi giao dịch. Việc yêu cầu bên bán xác nhận thanh toán khi nhận hàng là biện pháp an toàn nên áp dụng; Luôn xác thực lại số tài khoản, tên người nhận, địa chỉ doanh nghiệp qua website chính thức, hotline của các thương hiệu uy tín hoặc đến trực tiếp cửa hàng nếu có nghi ngờ.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi vấn bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.