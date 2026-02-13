Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/2/2026: Tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết

Lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bất ngờ được điều chỉnh tăng mạnh vào ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Việc tăng mạnh lãi suất tiền gửi khiến Vietcombank bất ngờ trở thành ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất cao nhất trong nhóm ngân hàng Big4.

Theo biểu lãi suất huy động vừa được Vietcombank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 2 tháng đã chạm mốc 4%/năm, tăng mạnh 1,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 – 5 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 4,5%/năm, tăng 1,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất các kỳ hạn 6 – 24 tháng tại Vietcombank đồng loạt được niêm yết mới tại 5,5%/năm.

Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết của nhà băng này. Như vậy, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 11 tháng đã tăng tới 2%/năm so với ngày hôm qua, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 – 18 tháng tăng 0,3%/năm, còn lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tăng 0,2%/năm.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh lãi suất đã khiến Vietcombank lần đầu tiên trở thành ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trong nhóm Big4, vượt qua Agribank, BIDV và VietinBank ở kỳ hạn dưới 12 tháng. Với kỳ hạn 12 tháng trở lên, lãi suất do Vietcombank công bố chỉ thấp hơn mức niêm yết 6%/năm của Agribank.

Trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán, một “ông lớn” thuộc khối ngân hàng tư nhân là Techcombank lại bất ngờ công bố giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,2%/năm kỳ hạn 1 – 36 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất do Techcombank niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 2 tháng giảm xuống 4,15%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng còn được niêm yết tại 4,45%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,65%/năm, và lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết là 5,75%/năm cho kỳ hạn 12 – 36 tháng.

Tuy nhiên, Techcombank vẫn duy trì chính sách cộng thêm 1%/năm lãi suất cho khách hàng khi gửi thêm từ 20 triệu đồng trở lên với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng. Mức lãi suất cộng thêm được áp dụng cho các sản phẩm tiền gửi của ngân hàng này.

Techcombank cho biết, mức lãi suất sau khi cộng đảm bảo không vượt quá 4,74%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 7%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 7,1%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Theo thống kê từ đầu tháng 2/2026, đã có 5 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm Agribank, MB, TPBank, KienlongBank, và Vietcombank. Ngược lại, ACB, Sacombank, ABBank, và Techcombank là những ngân hàng giảm lãi suất huy động.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN THEO NIÊM YẾT CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/2/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,5 4,75 6,2 6,3 6,3 6,3 MB 4,5 4,7 5,55 5,55 5,8 5,8 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,4 4,5 5,6 5,6 5,6 5,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,15 4,45 5,65 5,65 5,75 5,75 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2