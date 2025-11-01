Cắt tóc một lần hết hơn 200 triệu đồng, khách tố bị lừa “có trứng chấy”

Bẫy “kiểm tra tóc miễn phí” và cái kết “chặt đẹp”

Câu chuyện đi mua hàng bị “chặt chém” có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều người tiêu dùng. Phương thức “chặt chém” của các cửa hàng, dịch vụ cũng ngày càng muôn hình vạn trạng.

Mới đây, một người dân ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc đã tiêu tốn hết 60.000 NDT (hơn 216 triệu đồng) khi đi cắt tóc.

Người này cho biết vào ngày 24/10, khi đến tiệm tóc cắt tóc như bình thường, thợ làm tóc bỗng nói rằng trên đầu anh có mẩn đỏ và có thể giúp anh kiểm tra miễn phí. Sau khi cắt tóc, thợ kiểm tra như đã nói và bảo rằng trên đầu khách có trứng chấy, có thể dùng nước thuốc của tiệm để xử lý với giá 880 NDT (3,1 triệu đồng)/lọ.

Sau đó, tiệm làm tóc đã dùng 30 lọ cho khách rồi kiểm tra lại và nói với khách rằng hiệu quả rất tốt, không còn thấy chấy nữa.

Tiệm tóc "chặt chém" khách hơn 216 triệu đồng tại Ninh Ba, Trung Quốc (Ảnh: bbs.cnnb.com.cn)

Vị khách “số nhọ” cho biết, chi phí thuốc diệt chấy tổng cộng là 26.000 NDT (93,8 triệu đồng). Phía cửa hàng gợi ý khách làm combo 60.000 NDT (hơn 216 triệu đồng), như vậy tiền thuốc và chi phí trị liệu sau đó có thể khấu trừ từ combo này.

Sau khi trả tiền, vị khách mới suy nghĩ lại và cảm thấy có lẽ bản thân đã bị đưa vào bẫy, đồng thời muốn tiệm trả lại 60.000 NDT (hơn 216 triệu đồng).

Sau khi nhận được báo cáo từ người tiêu dùng, phóng viên của Xiaoxiang Morning News đã liên hệ với tiệm cắt tóc, nhưng chỉ gặp được một nhân viên nói rằng không biết về vụ việc, đồng thời không thể cung cấp thông tin liên lạc của quản lý. Tuy nhiên, người tiêu dùng đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Giám sát thị trường Khu công nghệ cao Ninh Ba để hỗ trợ xác minh và điều tra vụ việc.