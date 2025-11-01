Sáng 1-11, giá vàng nhẫn có nơi cao hơn cả vàng miếng SJC

Sáng 1-11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng miếng SJC mua vào 145,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết vàng miếng ở mức thấp hơn - 145,9 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào, và 148,4 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, các cửa hàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào, 159 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng trên thị trường tự do giảm mạnh hơn nhưng vẫn bỏ xa giá tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng miếng SJC biến động trong những ngày qua

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào, 146,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tiếp tục có sự khác biệt giữa các công ty, trong đó một số công ty bán ra ở mức rất cao. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn trơn mua vào 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 3 triệu đồng so với giá tại công ty SJC.

Giá vàng trong nước biến động liên tục theo đà tăng giảm của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.003 USD/ounce. Nếu so với mức cao nhất trong phiên, giá vàng mất khoảng 40 USD/ounce.

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, mỗi ounce vàng hiện tại đang giảm khoảng gần 380 USD (khoảng 12 triệu đồng).

Giá vàng vẫn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn khi đồng USD tăng trở lại. Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD (DXY) đang được giao dịch ở mức 99,7 điểm, tăng 0,19% so với phiên trước. Chỉ số DXY đang ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 tới nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới trên 21 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới lao dốc trong khi giá vàng miếng SJC giảm chậm hơn khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng lên mức kỷ lục.