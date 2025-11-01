Rolls-Royce độc nhất Việt Nam của đại gia Hà Nội thay logo tốn hơn nửa tỷ đồng

Tại Việt Nam, việc bỏ ra hàng trăm triệu tới vài tỷ đồng để nâng cấp cho xe không còn là chuyện xa lạ. Nhiều đại gia không tiếc tiền khi chi tới 2 tỷ đồng cho các gói độ thân rộng trên siêu xe, trong đó công đoạn cắt bỏ thân xe nguyên bản còn khiến chiếc xe không thể trở về nguyên bản.

Tuy nhiên, ít người dám chịu chi hàng trăm triệu chỉ để thay thế một chi tiết nhỏ trên xe. Chiếc Rolls-Royce Cullinan của đại gia Hà Nội là một minh chứng, bởi rất ít xe Rolls-Royce ở nước ta có chi tiết này. Cụ thể, biểu tượng thiếu nữ đang bay (Spirit of Ecstasy) làm bằng thép không gỉ mạ crôm được chủ nhân nâng cấp lên loại mạ vàng.

Biểu tượng thiếu phụ bay trước (ảnh bên trái) và sau khi nâng cấp (ảnh bên phải).

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, món đồ này có giá khoảng 20.000 USD (tương đương 527 triệu đồng) nếu là loại mạ vàng 9 Karat và đặt mua chính hãng tại thị trường Mỹ. Số tiền này ngang ngửa một chiếc Toyota Vios 2025 mua mới tại Việt Nam.

Không chỉ là chiếc Cullinan hiếm hoi có chi tiết Spirit of Ecstasy mạ vàng, đây còn là chiếc Rolls-Royce Cullinan độ Mansory có màu trắng duy nhất Việt Nam. Một chiếc khác của đại gia Hà Nội được nâng cấp gói độ Mansory thiết kế khác và mang ngoại thất màu xám. Xe được nhập khẩu thông qua đơn vị tư nhân, có giá hơn 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng).

Ngoài phần thân mở rộng sang hai bên, gói độ này giúp chiếc xe thêm phần hầm hố với các hốc gió lớn hơn. Nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon như bộ chia gió cản trước, líp sườn, ốp trên lưới tản nhiệt, líp cản sau, cánh gió đuôi,… Bộ mâm Mansory đa chấu mang kích thước lên tới 24 inch.

Khoang nội thất của chiếc Cullinan hàng hiếm này là tông màu đỏ chủ đạo, kết hợp cùng những chi tiết bọc da cao cấp màu đen và ốp sợi carbon. Vô-lăng thay thế logo Rolls-Royce bằng huy hiệu Mansory. Hàng ghế sau với cấu hình hai chỗ ngồi độc lập, ngăn cách bằng bệ tỳ tay cố định và hộc chứa ly, tủ lạnh cùng bảng điều khiển ghế hoặc thông tin giải trí.

Theo chia sẻ của đơn vị nhập khẩu xe, chiếc Rolls-Royce Cullinan độ Mansory này cũng được nâng cấp hiệu năng. Động cơ V12 6.75L tăng áp kép của xe sau khi can thiệp đã có công suất lên 601 mã lực và 950 Nm mô-men xoắn (nguyên bản là 563 mã lực và 850 Nm). Nhờ đó, chiếc SUV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5 giây.