Loại cây quen thuộc mọc bờ bụi lên chậu giá nửa tỷ đồng vẫn, chủ vườn vẫn "chưa ưng bán"

Những cây tre được khai thác, sưu tầm với đa dạng hình dáng được chào bán với giá cả trăm triệu đồng thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân.

Tre là loại cây thân thảo, sống lâu năm, có rễ chùm, thân tròn, rỗng và được phân thành nhiều đốt, cây tre từ lâu đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam.

Trên khắp các vùng quê, không khó để bắt gặp những cây tre mọc thành bụi lớn quanh các làng xóm, ven đồng hay ven biển, thậm chí tre còn được trồng thành rừng lớn ở các tỉnh miền núi.

Lâu nay người dân trồng tre để lấy măng, cây hoặc lá, tuỳ loại. Măng tre tươi thường có giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng/kg. Cây tre cũng có giá chỉ từ 20-80 nghìn đồng/cây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số người yêu cây cảnh đã “biến hoá” những gốc tre thân thuộc thành chậu cây bonsai nghệ thuật, phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa, sân vườn cho người có đam mê.

Nổi bật nhất phải kể đến vườn tre bonsai của anh Nguyễn Sỹ Luân ở Bắc Giang với hàng nghìn chậu tre bonsai độc đáo. Điều đáng nói, từ những gốc tre rất đỗi bình thường, qua bàn tay khéo léo của mình, anh Luân đã tạo nên những tác phẩm bonsai nghệ thuật “độc nhất vô nhị” và được nhiều người tìm mua với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Trong đó, tác phẩm tre “Phật bà quan âm” có giá trị nhất, đã có người trả 500 triệu đồng nhưng anh Luân không bán.

Tác phẩm tre ngà "Lưỡng Long chầu Nhật".

Bên cạnh đó chị Trần Ngọc Diệp ở Hà Nội sở hữu khu vườn rộng 1.000m2 với hơn 600 tác phẩm tre bonsai cho hay, không phải cây tre nào cũng có thể tạo thành tác phẩm bonsai. Trong hàng trăm, hàng nghìn cây mới có một vài gốc tre có hình thù độc lạ.

“Những gốc tre được tôi sưu tầm hoàn toàn từ tự nhiên, trên khắp các tỉnh thành rồi về tạo tác, uốn nắn, làm tán, dáng theo sở thích. Mỗi tác phẩm có giá từ 3 triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Chậu có giá hàng trăm triệu đồng thì rất ít, chỉ có vài chậu”, chị Diệp nói.

“Để khai thác được bệ này phải mất mấy ngày vận chuyển từ núi xuống. Đây là bụi tre nguyên bản, khi làm nó ra được tất cả các tay dăm từ dưới lên trên rất đều. Từ một gốc tre mẹ, cây sinh sôi nảy nở ra những củ tre mới, xếp lớp như một gia tộc. Phần đáy như ông bà cha mẹ hy sinh, gánh đỡ ở dưới để con cháu bên trên phát triển đi lên, thành một thể thống nhất và đoàn kết. Đây là tác phẩm tôi ưng ý nhất trong vườn, có giá không dưới 100 triệu đồng”, chị Diệp phân tích.

Từ ngày mua được cây tre lạ này, nhiều người từ khắp nơi tìm đến nhà anh Thọ để xem tận mắt “tre vô cực”, quay video để đăng tải lên các trang mạng xã hội. Nhờ đó, ngày càng nhiều người biết và có một số người ngỏ ý muốn mua lại. Tuy nhiên anh Thọ chưa muốn bán cho ai.

Thời gian qua, trào lưu chơi tre bonsai ngày càng nở rộ, mạnh mẽ hơn. Những gốc tre được cắt tỉa thành hình con rồng hay chậu bonsai mang vẻ đẹp độc đáo, được nhiều người quan tâm. Không ít người “chịu chơi”, bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu một chậu tre bonsai về trưng bày.

Khác với nhiều loại cây cảnh quen thuộc như đào, quất, mai… tre bonsai còn mang thêm ý nghĩa về tinh thần kiên cường, sự linh hoạt khi vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo. Trong dịp Tết, cây tre vàng còn được coi là biểu tượng của tài lộc, có ý nghĩa mang đến may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Cây tre mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bao gồm giá trị y học dân gian, vai trò quan trọng đối với môi trường, ứng dụng phong phú trong đời sống và kinh tế, cùng ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Cụ thể, lá và măng tre có tác dụng chữa bệnh, giữ vai trò trong việc bảo vệ đất đai và hấp thụ khí nhà kính, là nguyên liệu sản xuất nhiều vật dụng và sản phẩm, đồng thời tượng trưng cho tinh thần kiên cường, đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Điều đáng nói, từ thân, măng, lá đến cành, tre đều có thể sử dụng làm đồ dùng, vật liệu xây dựng, giấy, đồ gia dụng, đồ trang trí, thực phẩm và dược liệu...