Sáng 7-2, giá vàng miếng SJC, bạc Phú Quý cùng tăng mạnh

Lúc 9 giờ sáng nay 7-2, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào, 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại 4,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng vọt lên 175,8 - 178,8 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng trở lại khoảng 4,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cao nhất tại công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải lên tới 179,3 triệu đồng/lượng – bằng với giá vàng miếng SJC.

Biên độ dao động của giá vàng trong khoảng 2 tuần qua lên tới gần 20 triệu đồng, từ vùng 166 triệu đồng tới 191,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục "dậy sóng" trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay. Đóng cửa phiên cuối tuần, giá vàng thế giới tạm dừng ở mức 4.968 USD/ounce - tăng tới 150 USD/ounce so với phiên trước. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với mốc đỉnh lịch sử trên 5.600 USD/ounce.

Theo giới phân tích, dù giá vàng có cú sập lịch sử khi vàng bị bán tháo dữ dội, có thời điểm rớt chỉ còn 4.400 USD/ounce nhưng lực mua bắt đáy mạnh mẽ đã giúp kim loại quý tăng trở lại.

Các nhà phân tích nhận định dù giá vàng trải qua đợt giảm mạnh nhất trong nhiều năm vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư vẫn kiên trì mua vào ở vùng giá thấp.

Cùng nhịp đi lên với vàng, giá bạc đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 77,9 USD/ounce, tăng tới 9,7% so với phiên trước. Giá bạc cũng dao động mạnh trong những ngày qua, mỗi phiên tăng giảm khoảng 10%.

Với diễn biến này, giá bạc trong nước cũng phục hồi mạnh. Giá bạc Phú Quý sáng nay được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 2,9 triệu đồng/lượng, bán ra 2,99 triệu đồng/lượng, tăng gần 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá bạc kg cũng lên xấp xỉ 79,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng khoảng 7 triệu đồng so với hôm qua.

Giá bạc cũng phục hồi