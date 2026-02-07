Độc lạ cặp đào thất thốn leo gỗ hoàng đàn giá gần 1 tỷ đồng

Đào thất thốn (còn gọi đào tiến vua) là giống đào quý hiếm, đắt đỏ và kén người chơi. Trên thị trường, những chậu đào thất thốn có dáng thế lạ thường được chào bán với giá lên tới vài chục triệu đồng.

Tại thị trường hoa Tết ở Hà Nội năm nay, một gian hàng trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) đang trưng bày cặp đào thất thốn leo trên gỗ hoàng đàn với mức giá gần 1 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Anh Hoàn Văn Khàn - chủ gian hàng - cho biết toàn bộ số đào thất thốn này được anh mang từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội bày bán dịp cận Tết 2026.

Điểm đặc biệt của cặp đào không chỉ nằm ở giống quý hiếm mà còn ở hai khối gỗ hoàng đàn Lạng Sơn có tạo hình đẹp mắt, tỏa mùi hương thơm nhẹ đặc trưng. Mỗi thân gỗ hoàng đàn được ghép từ 3 - 4 gốc đào thất thốn với nhiều dáng thế khác nhau, tạo nên tổng thể độc lạ.

Tiết lộ về mức giá, anh Khàn cho biết hiện mỗi cây được cho thuê với giá khoảng 200 triệu đồng, còn nếu bán đứt là 400 triệu đồng. “Nhiều người tỏ ra thích thú trước độ ‘khủng’ của cặp đào này, thậm chí có người trả 180 triệu đồng để thuê một cây nhưng tôi vẫn chưa đồng ý”, anh Khàn chia sẻ.

Theo anh Khàn, việc chăm sóc đào thất thốn đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ thuật, đặc biệt với những cây đào cổ, người trồng phải mất hàng chục năm chăm sóc mới có thể tạo được dáng đẹp như hiện nay.

Những cây đào thất thốn không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện sức sống bền bỉ của giống đào quý.

Hoa đào thất thốn màu đỏ thắm, mang vẻ đẹp riêng biệt, khác lạ so với các giống đào thông thường.

Cặp đào thất thốn độc đáo này đã thu hút nhiều người đi đường dừng lại chiêm ngưỡng.

Một người dân cho biết, ngay cả những cây đào thất thốn thông thường khi nở hoa nhìn đã rất đẹp và đắt đỏ, nhưng khi tận mắt thấy cặp đào leo gỗ hoàng đàn này thì vẫn không khỏi choáng ngợp vì vẻ đẹp ấn tượng.

Ngoài cặp đào giá gần 1 tỷ đồng, gian hàng này còn trưng bày hàng chục gốc đào thất thốn với nhiều dáng thế khác nhau.

Theo tìm hiểu, các gốc đào này hiện được bán hoặc cho thuê với mức giá dao động từ 10 - 50 triệu đồng, tùy kích thước và thế cây.