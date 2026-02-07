Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), bất chấp áp lực bán ra chưa từng có, tháng 1/2026 đã khởi đầu mạnh mẽ với nhu cầu đầu tư vào các sản phẩm giao dịch trên sàn được bảo đảm bằng vàng.

Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, các quỹ ETF toàn cầu đã gom vào khối lượng 120 tấn vàng trong tháng 1, tương đương giá trị gần 19 tỷ USD.

Các quỹ ETF gom vàng kỷ lục trong tháng 1/2026 (ảnh minh họa).

WGC cho biết, đây là tháng có dòng vốn chảy vào mạnh nhất từ trước đến nay. Báo cáo lưu ý rằng tổng khối lượng đã đạt mức cao kỷ lục mới là 4.145 tấn năm 2025, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2020. Đồng thời, giá vàng tăng 14% đã đẩy giá trị của kim loại này lên mức cao kỷ lục 669 tỷ USD.

Các nhà phân tích chỉ ra, ngay cả trong đợt giảm giá mạnh nhất nhiều thập kỷ của vàng và đợt bán tháo tiếp theo vào 2/2, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng.

Nhu cầu từ châu Á đã chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu tháng 1/2026. Các quỹ ETF khu vực ghi nhận dòng vốn chảy vào đạt 62 tấn, trị giá gần 10 tỷ USD. Báo cáo từ WGC cho biết đây là tháng thứ năm liên tiếp có dòng vốn chảy vào – tháng có dòng vốn chảy vào mạnh nhất từ trước đến nay.

"Khu vực Châu Á chiếm 51% tổng dòng vốn ròng toàn cầu, một thành tựu đặc biệt đáng chú ý khi lượng vàng nắm giữ ở khu vực này chỉ bằng khoảng một phần năm so với Bắc Mỹ", các nhà phân tích cho biết.

Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu dòng vốn vào khu vực (6 tỷ USD), xếp thứ hai về nguồn vốn lớn nhất toàn cầu, chỉ sau Mỹ. Giá vàng ổn định, sự bất ổn địa chính trị kéo dài và nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức đều là những yếu tố thúc đẩy sự quan tâm liên tục của nước này đối với các quỹ ETF vàng.

Các quỹ ETF niêm yết tại Bắc Mỹ cũng ghi nhận hoạt động mạnh mẽ, khi giới đầu tư mua 43,4 tấn vàng trong tháng 1, trị giá gần 7 tỷ USD.

Giá vàng đã giảm mạnh vào cuối 1, sau khi Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giá vàng đã tăng cao trong suốt tháng 1, khiến khả năng điều chỉnh ngày càng cao. Mặc dù giá giảm và biến động mạnh, khu vực này vẫn ghi nhận dòng vốn ròng dương vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng.

Trong tháng, dòng vốn chảy vào được hưởng lợi từ cả đợt tăng giá và căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan đến Mỹ và các khu vực như Iran, Greenland và một số khu vực ở châu Âu, điều này đã giúp duy trì sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng.

Nhu cầu vàng ở châu Âu, dù tích cực, vẫn thấp hơn so với châu Á và Bắc Mỹ. Các nhà đầu tư châu Âu đã mua gần 13 tấn vàng, trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Khu vực này phải đối mặt với sự biến động thị trường rộng lớn hơn bắt nguồn từ việc EU chuẩn bị áp thuế trả đũa và áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, làm tăng nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ như vàng.

Tại Anh, quốc gia dẫn đầu dòng vốn khu vực, lạm phát cao dai dẳng và căng thẳng chính trị leo thang càng thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các quỹ ETF vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trong nước và quốc tế.

Mặc dù giá vàng hiện đã thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1, gần 6.000 USD một ounce, các nhà phân tích tại WGC dự đoán nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn sẽ là yếu tố quan trọng trên thị trường.

Trong báo cáo hàng tháng, các nhà phân tích WHC cho biết, lãi suất thấp, cùng với lạm phát dai dẳng và chi tiêu chính phủ được nối lại, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn hơn so với trái phiếu.

Việc giá vàng có lẽ cần sự điều chỉnh, nhưng WGC nhận thấy nhu cầu đầu tư tiếp tục sẽ là đặc điểm nổi bật của năm 2026. Tình hình địa chính trị có khả năng vẫn là động lực chính, với các điều kiện vĩ mô có thể củng cố xu hướng này – khả dĩ nhất là thông qua sự gia tăng trở lại của kỳ vọng lạm phát trong bối cảnh hỗ trợ tài chính trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đẩy mối tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu lên cao hơn.